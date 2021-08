Garbage: bringen ihr 3. Studioalbum „beautifulgarbage“ zum 20. Jubiläum als Iconic Reissue am 01.10.

Garbage haben Details zu ihrer kommenden Neuauflage des dritten Studioalbums der Band, beautifulgarbage, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums bekannt gegeben. Die Neuauflage wird am 1. Oktober erscheinen, genau zwanzig Jahre nachdem das Album erstmals erhältlich war. Die Band hat auch eine bisher ungehörte Version von Androgyny, der Lead-Single des Albums, enthüllt. Der Track bietet lyrische Inhalte und eine Botschaft, die bei der ersten Veröffentlichung im Jahr 2001 seiner Zeit voraus war und den neuen, poppigen Sound von Garbage widerspiegelte.

Über die Neuauflage von beautifulgarbage sagt Shirley Manson:

„Wir wollten die Veröffentlichung unseres dritten Albums genauso feiern, wie wir das 20-jährige Jubiläum unserer beiden vorherigen Alben gefeiert haben, da wir dieses dritte Kind von uns genauso schätzen wie seine Vorgänger. Im Laufe der Zeit hat es sich bei unseren Fans immer mehr Respekt verschafft, und viele der Songs sind bis heute in unseren Live-Sets enthalten. Wir waren immer unglaublich stolz auf dieses Album und hatten das Gefühl, dass es seiner Zeit in vielerlei Hinsicht weit voraus war.

Zwanzig Jahre später sind wir alle überaus dankbar, so gut gemachte Songs in unserer Diskografie zu haben und sind sehr stolz darauf, dass wir trotz aller Widrigkeiten immer noch bestehen und unserem geliebten Album den Tribut zollen können, den es so sehr verdient.“

Garbage – Androgyny (Rough Mix) [Visualizer]

Als Abkehr von dem Sound, den Garbage auf ihren ersten beiden Alben etabliert hatte, wurde beautifulgarbage im Laufe eines Jahres geschrieben und aufgenommen. Shirley Manson berichtete wöchentlich online über die Bemühungen der Band und wurde dadurch eine der ersten international gefeierten Musikerinnen, die einen Internet-Blog unterhielt. Das Album erweitert die musikalische Vielfalt der Band mit direkteren Texten und Sounds, die Rock mit elektronischen, New Wave-, Hip-Hop- und Girlgroup-Einflüssen mischen.

Diese brandneue Ausgabe wurde von den Originalaufnahmen remastert und erscheint in den Formaten Deluxe, LP, CD und Digital. Die Deluxe Edition enthält beautifulgarbage auf 2 x schwerem schwarzem Vinyl sowie 12″ B-Seiten und Memorabilien. Die beiden Doppel-LP-Formate wurden auf schweres schwarzes bzw. weißes Spezialvinyl gepresst. Die Neuauflage erscheint außerdem als 3CD mit Originalalbum, B-Seiten, Demos und Remixen in einer Deluxe-Verpackung. Das vollständige Tracklist findet ihr unten.

Garbages 20. Jubiläums-Neuauflage von beautifulgarbage erscheint am 1. Oktober 2021.

beautifulgarbage Tracklist Neuauflage zum 20. Jubiläum:

CD1

Shut Your Mouth (2021 Remaster)

Androgyny (2021 Remaster)

Can’t Cry These Tears (2021 Remaster)

Til The Day I Die (2021 Remaster)

Cup Of Coffee (2021 Remaster)

Silence Is Golden (2021 Remaster)

Cherry Lips (2021 Remaster)

Breaking Up The Girl (2021 Remaster)

Drive You Home (2021 Remaster)

Parade (2021 Remaster)

Nobody Loves You (2021 Remaster)

Untouchable (2021 Remaster)

So Like A Rose (2021 Remaster)

CD2: B-sides & Alternative Versionen

Candy Says

Use Me

Sex Never Goes Out Of Fashion

Begging Bone

April 10th

Happiness Pt.2

Confidence

Enough Is Never Enough

Wild Horses (Live)

I’m Really Into Techno

Pride In The Name Of Love*

Androgyny (Rough Mix March 14, 2001)*

Til The Day I Die (Demo Sept 14, 1999)*

Nobody Loves You (Rough Mix March 14, 2001)*

Breaking Up The Girl (Acoustic)

Silence Is Golden (Demo Sept 14, 1999)*

Can’t Cry These Tears (Rough Mix March 14, 2001)*

Shut Your Mouth (Live)

Begging Bone (Early Demo Mix)

CD3: Remixes

Shut Your Mouth (Jagz Kooner Radio Mix)*

Shut Your Mouth (Jolly Music Scary Full Vocal Mix)

Shut Your Mouth (Professor Reay Clubbed Dead Pig Mix)

Androgyny (Neptunes Remix)

Androgyny Felix Da Housecat (Thee Glitz Mix)

Androgyny (The Architechs Mix)

Breaking Up The Girl (Timo Maas Radio Mix)

Breaking Up The Girl (Brothers In Rhythm Radio Edit)

Breaking Up The Girl (The Scourge Of The Earth Rodeo Rave Remix by Jimmy Caulty)

Breaking Up The Girl (Black Dog Wounded By The Warbeast)

Cherry Lips (Go Baby Go!) (Le Royale Mix)

Cherry Lips (Go Baby Go!) (Mauve’s Dark Remix With Acapella edit)

Cherry Lips (Go Baby Go!) (DJEJ’s Go Go Jam by Eli Janney)

Cherry Lips (Go Baby Go!) (Roger Sanchez Tha S-Man’s Release Mix (Radio) Edit)

Cherry Lips (Go Baby Go!) (Howie B Remix)

Parade End Of Night Mix*

*bisher unveröffentlichtes Material

