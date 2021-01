Gary Numan: veröffentlicht neues Studioalbum „Intruder“ am 21.05.21

Intruder ist der erste neue Song und die Leadsingle, den die Ikone Gary Numan via BMG aus seinem neuen Studioalbum veröffentlicht.

2017 erschien sein letztes Album Savage: Songs From A Broken World, das in Großbritannien sensationell auf Platz 2 der Charts einstieg.

Das kommende Album, ebenfalls mit dem Titel Intruder, wird am 21. Mai 2021 erscheinen – sein 18. Soloalbum. Für Intruder arbeitet Gary wieder mit dem Produzenten Ade Fenton zusammen, der bereits vier von der Kritik gelobte Alben für Numan produziert hat: Jagged, Dead Son Rising, Splinter und Savage.

Während Savage die Erde als unfruchtbares Ödland darstellte, in dem Menschlichkeit und Kultur durch die Auswirkungen der globalen Erwärmung weitgehend zerstört wurden, präsentiert Intruder eine frische, aber komplementäre Erzählung. Es ist eine philosophische Untersuchung einer möglichen zukünftigen Apokalypse: Der Planet kann nur überleben, indem er seine Bewohner reinigt.

Numan erklärt: „Intruder betrachtet den Klimawandel aus der Sicht des Planeten. Wenn die Erde so sprechen und fühlen könnte, wie wir es tun, was würde sie sagen? Wie würde es sich anfühlen? Die Songs versuchen größtenteils, diese Stimme zu sein oder zumindest auszudrücken, was ich glaube, dass die Erde im Moment fühlen muss.“

Der Titeltrack und die Lead-Single bieten einen verlockenden Vorgeschmack auf das, was einen erwartet. Während strenge Synthesizer wie Schatten auftauchen und industrielle Beats explodieren, ragt Numans verführerische Hooks wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit auf. Es ist visionär, wild und faszinierend: drei Eigenschaften, die zu Markenzeichen der einflussreichen Karriere des Musikers geworden sind. Das Lied, sagt er, finde „die Erde wütend und feindselig und mehr als bereit, sich zu wehren“.

Es ist keine Überraschung, dass die aktuellen Umstände sich teilweise im Album widerspiegeln. Dies wird besonders deutlich beim Song The Gift, der sich aus einem spärlichen Start in ein nahöstliches Klangmotiv entwickelt. Es stellt sich Covid-19 als die erste Waffe vor, die der Planet einsetzt, um die Menschheit auszurotten und wieder neu gedeihen zu können.

Mit einer Karriere, die sich über fast vier Jahrzehnte erstreckt, bleibt Gary Numans Herangehensweise an elektronische Musik eine Inspiration für Künstler aller Genres und Epochen, von Stadiongrößen wie Depeche Mode, Prince und Nine Inch Nails bis hin zu alternativen Helden wie Beck, Damon Albarn und Marilyn Manson. Sogar Kanye West steht in seiner Schuld und David Bowie schrieb ihm einst „zwei der besten Songs“ der britischen Musik zu.

Gary hatte 23 Top-40-Singles und 15 Top-40-Alben in Großbritannien. Der britische Elektro-Pionier wurde 2017 auch mit dem Inspiration Award für Songwriting und Komposition bei den Ivor Novellos ausgezeichnet.

2020 veröffentlichte Gary seine von der Kritik hochgelobte Autobiografie, (R)evolution.

Die Single Intruder kann man unter diesem Link bekommen: https://garynuman.lnk.to/IntruderSinglePR

Das Album Intruder wird auf CD, Deluxe-CD, schwarzem Doppel-Vinyl im Schwergewicht, Doppel-Vinyl mit Bild-CD und digitalen Formaten veröffentlicht. Es wird auch drei exklusive farbige Doppelvinylformate geben: in Rot (in ausgewählten Indie-Läden), Silber (von Amazon) und Gold (in Gary Numans offiziellem Laden). In seinem offiziellen Laden wird s auch ausschließlich das Album auf Kassette geben.

Das Album kann man unter diesem Link vorbestellen: https://garynuman.lnk.to/IntruderPR

Weblinks:

https://garynuman.com/

https://www.facebook.com/GaryNumanOfficial

Quelle: Another Dimension PR Agentur