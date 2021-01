The Dust Coda: neues Video zu „Breakdown“ online

The Dust Coda sind der nächste Volltreffer der ohnehin schon exquisiten New Wave Of Classic Rock.

Die Londoner Rocker haben große Riffs, Vocals mit Seele und jede Menge Swagger.

Sie klingen elegant und besitzen dennoch genügend Punch, sie haben Blues und Soul in ihrer DNS, sie beherrschen die rohe Poesie von Led Zeppelin ebenso wie die Muskelspiele von Guns n’ Roses und hieven all das souverän ins 21. Jahrhundert.

Shows mit den Dead Daisies und Black Stone Cherry haben das nachhaltig bewiesen.

Jetzt steht das zweite Album Mojo Skyline auf der Matte.

Produziert vom Multi-Platin-veredelten, Award-überhäuften Clint Murphy (Manic Street Preachers, Thunder…) präsentieren sie das gesamte Spektrum des klassischen Rock ’n‘ Roll und passen damit perfekt zu Earache-Kollegen wie The Temperance Movement, Massive Wagons und Those Damn Crows, die ebenfalls die britische Rock-Flagge erfolgreich hochhalten.

Checkt hier das brandneue Video zu Breakdown:

http://thedustcoda.com

www.facebook.com/TheDustCoda/

Quelle: Gordeon Music