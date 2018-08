Im düsteren Herbst kehren die Atmospheric Black Metaller Ghost Bath zurück nach Europa, um eine Headlinetour anlässlich ihres aktuellen Albums Starmourner zu spielen. Gemeinsam mit den dänischen Blackgazern Møl als Support, starten Ghost Bath ihre Luminescence · Europa · MMXVIII Tour am 1. November in Belgien, suchen Großbritannien heim und spielen daraufhin auch neun Shows in Deutschland. Tickets sind ab heute erhältlich, also seht die Band auf den folgenden Konzerten:

Ghost Bath

w/ Møl

01.11. B Brugge – Villa Bota

02.11. UK Birmingham – The Flapper

03.11. UK Leeds – Damnation Festival

04.11. UK Bournemouth – The Anvil

05.11. UK Manchester – Satans Hallow

06.11. UK Glasgow – Audio

07.11. UK London – Boston Music Room

08.11. NL Arnhem – Willemeen

09.11. D Cologne – MTC

10.11. D Hamburg – Hafenklang

13.11. D Hannover – Mephisto

14.11. D Berlin – Cassiopeia

15.11. D Jena – Rosenkeller

16.11. D Leipzig – Naumanns

17.11. AT Vienna – Escape

18.11. AT Graz – Explosiv

19.11. D Munich – Backstage

20.11. D Trier – Exhaus

21.11. D Wiesbaden – Schlachthof

Solltet ihr die Singles vom letzten Album Starmourner verpasst haben, könnt Ihr die Clips hier sehen:

Seraphic (music video): https://www.youtube.com/watch?v=tOw8zknQBQQ

Ambrosial (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=QqnmSMNxlTE

Thrones (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=g6Ez_MHbVAE

Ghost Bath spielen atmosphärischen Black Metal und setzen sich in ihrer Musik mit Depressionen, Drama, dem Fegefeuer und irischen Wundern auseinander. Das neue Album Starmourner hingegen – als zweiter Teil einer Trilogie – treibt diese Konzepte nochmals auf ein höheres Level. Es setzt sich auseinander mit Freude (anstatt Trauer), dem Kosmos (anstatt der Erde) und dem Paradies (anstelle des Fegefeuers). Doch vor allem mit Ekstase (statt der Tragödie) als Grundgefühl. Mit über 72 Minuten voller heavy, melodischer Sounds und dramatischem Black Metal ist dieses Album das bisher ambitionierteste Release der Band.

Der Name Ghost Bath bezieht sich auf den Akt des Selbstmords durch Ertränken. Die Band sieht ihre Musik als direkte Erweiterung ihrer Seele, sodass sie ihren Hörer auf eine Reise durch Trauer und Kummer schickt, an deren Ende jedoch immer noch ein Funken Hoffnung schimmert. Sie porträtieren nicht nur tiefe Qual, sondern auch engelsgleiche Klanglandschaften, die tiefe Eindrücke hinterlassen. Die Band gründete sich im Oktober 2013 und veröffentlichte ihre selbstbetitelte EP bei Solitude Productions. Daraufhin folgte ihr Debütalbum Funeral, das im Juni 2014 bei Pest Productions erschien. Moonlover, ihre vorletzte Platte, wurde ursprünglich bei Northern Silence Productions herausgebracht und erschien als digitaler Re-Release über Nuclear Blast im Juni 2016. Ein Jahr später folgte der zweite Part der dreiteiligen Albumserie, Starmourner.

