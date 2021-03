Ghost Iris: veröffentlichen neue Single „Cold Sweat“

Die dänische Metalcore Band Ghost Iris legt mit Cold Sweat eine neue Single samt Musikvideo vor. Es ist der dritte Vorbote aus dem neuen Studioalbum Comatose, welches am 07.05.2021 über Long Branch Records erscheint:

Ghost Iris über die neue Single Cold Sweat:

„Mankind can be devious. Sinners all, no one is perfect. But does judgment await, or does existence simply cease to exist, once the light switch is set to “off”? It’s a song that explores the darkness present in us all, and what we must do to fight it. Life is cold and it’s a slippery slope.“

Seit der Veröffentlichung ihres von Kritikern hochgelobten Albums Apple Of Discord, hat sich die Band durch unermüdliches Touren quer durch Europa, Großbritannien und Japan einen Namen gemacht. Sie tourten mit Größen wie Dream Theater, Jinjer, After The Burial oder Soen und spielten auf renommierten Festivals wie dem Copenhell, Rockstadt Extreme Fest oder dem Euroblast. Mit ihrer intensiven und energiegeladenen Performance gewannen sie jeden Abend neue Fans, und Genre-Liebhaber auf der ganzen Welt sehnen sich inzwischen nach der Rückkehr der Band.

Mit ihrem inzwischen vierten Studioalbum Comatose, bauen Ghost Iris auf den Sound des letzten Albums auf. Die Band steht für pulverisierende Instrumentalstücke, düstere Texte und eingängige harte Kompositionen. Auch auf Comatose macht die Band hiervon keine Ausnahme und liefert ihr bis dato eindringlichstes Werk. Comatose erscheint weltweit am 07.05.2021.

Tracklisting:

01. (3815935)

02. desert dread feat. Mark Hunter

03. paper tiger

04. cult

05. former self

06. coda

07. ebb//flow

08. cold sweat

09. coma

10. power schism

Line Up:

Jesper Vicencio Gün – Gesang

Nicklas Grønlund Thomsen – Gitarre

Daniel Leszkowicz – Gitarre

Sebastian Linnet – Schlagzeug

Ende 2021 geht es für Ghost Iris als Special Guest für die Post-Hardcore Band Skywalker auf Europatour.

Ghost Iris Online:

www.facebook.com/GHOSTIRIS

www.instagram.com/ghostirisdk

www.longbranchrecords.bandcamp.com

www.longbranchrecords.bigcartel.com

Quelle: All Noir