capelight pictures präsentiert GHOSTLAND von Frankreichs Horrorspezialisten Pascal Laugier (MARTYRS, THE TALL MAN) in zwei limitierten Sammlereditionen fürs Heimkino. In dem intensiven und nervenaufreibenden Horrorthriller spielen Crystal Reed , bekannt aus der erfolgreichen US-Mysteryserie „Teen Wolf“ , und Anastasia Phillips („Reign“) zwei ungleiche Schwestern, die sich einem traumatischen Ereignis aus ihrer Vergangenheit stellen müssen. Die Rolle der Mutter spielt die französische Popsängerin und Schauspielerin Mylène Farmer .

Ab 10.08. als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) und als ebenfalls limitiertes Blu-ray SteelBook erhältlich sowie als Single-Blu-ray und -DVD.

