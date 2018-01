Die Glowing Ember Festival Tour fand im Jahre 2017 das erste Mal statt. Nun folgt die Fortsetzung, auch 2018 wird das einzigartige Konzept (Acht Konzerte in acht verschiedenen Bundesländern mit acht verschiedenen Headlinern) weiter geführt.

Bereits heute können wir von NauntownMusic einige Hochkaräter präsentieren. Folgende Bands stehen bereits jetzt als Headliner fest:

Majesty

Squealer

Nitrogods

Victorius

Sacred Steel

MASTERPLAN

Das erste Konzert findet am 23.02.2018 in Frankfurt statt. Als Location wurde erneut das Bett gewählt, wo bereits 2017 der Tourstart erfolgte.VVK-Karten sind übrigens hier erhältlich.

Hier nun das komplette Line-Up für die Frankfurter Show.

Squealer

[soon]

Buried in Smoke

Spy # Row

Toy Of The Ape



Weitere Informationen zu den anderen Shows erfolgen in Kürze!

https://www.facebook.com/glowingemberfestivals/

