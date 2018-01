Die Recklinghauser Post-Hardcore-Truppe Alazka hat soeben ihre Headline-Tour durch Japan für März 2018 angekündigt.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns riesig auf unsere ersten Shows in Japan! Da dies unsere allerersten Konzerte außerhalb von Europa werden, wird es für uns umso mehr eine aufregende Reise!“

Alazka Japan Tour 2018

14th March – Tokyo @ Hatsudai Wall

15th March – Tokyo, Shinjuku @ Nine spices

16th March – Osaka @ Clapper

17th March – Tsurumai @ Daytrip

18th March – Shibuya @ Cyclone

Die Band hat ihr Debütalbum Phoenix am 1. September 2017 veröffentlicht. Das Album ist überall erhältlich.

Bestellt euch Phoenix jetzt hier.



