Die Multi-Platin Band Breaking Benjamin haben heute die erste Single Red Cold River veröffentlicht. Zur Zeit liegen sie in den letzten Zügen der Albumproduktion zum Nachfolger von Dark Before Dawn, das 2015 auf Platz 1 der Billboard Charts landete. Ab dem 12. Januar geht es für die Mannen aus Pennsylvania erstmal mal auf US Tour mit Avenged Sevenfold und Bullet For My Valentine.

Breaking Benjamin wurde vom Gitarrist/Sänger/Songwriter Benjamin Burnley gegründet und haben bis jetzt fünf Studioalben veröffentlicht. Saturate (2002), We Are Not Alone (2004), Phobia (2006), Dear Agony (2009), Dark Before Dawn (2015).

Die Band konnte einige Radio Hits landen wie Failure, Polyamorous, So Cold, Sooner or Later, Breath, Diary of Jane & I Will Not Bow, die ihnen Platin und Goldstatus mit insgesamt über 7 Millionen Einheiten alleine in den USA einbrachten.

