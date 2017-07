Goatwhore - Vengeful Ascension

Fazit: An Vengeful Ascension von Ghoatwhore kann man nichts aussetzten. Die Black und Death Metal- Handschriften werden liebevoll durchmengt und teils durch Thrash-Salven verfeinert. Egal ob schnelle Kompositionen wie Under The Flesh, Into The Soul oder ruhigere Gegenstücke wie Where The Sun Is Silent - alles bleibt wohlwollend hängen. Reinhören, headbangen und tief mitgröhlen!



Anspieltipps: Under The Flesh, Into The Soul und Vengeful Ascension