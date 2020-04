Godslave: veröffentlichen „Out of the Ashes / Into The Black Re-Release“

„Erzähle mir die Vergangenheit, und ich werde die Zukunft erkennen.“

Konfuzius

Wer möchte schon ernsthaft mit Konfuzius streiten, dachten sich Godslave und folgten dem guten Rat: die lang vergriffenen frühen Scheiben Out Of The Ashes (2008) & Into The Black (2011) werden in einem superedlen Double-Digipak nochmal aufgelegt! Soviel zur Vergangenheit, Konfuzius-San.

Ein simpler Re-Release wäre aber zu einfach, und Godslave sind nun wirklich nicht für den einfachen Weg bekannt…

Um auch den Fans der ersten Stunde einen ganz besonderen Bonus zu bieten, gehen die Fünf aus dem Saarland mal wieder die Extra-Meile, haben sich Anfang Februar ins Studio eingebucht und drei der alten Stücke, die über die Jahre stets Teil der Setlist waren, in der Version von 2020 eingespielt: alle gemeinsam – live!

Vier Stunden später war alles im Kasten! Das Album: Out of the Ashes / Into The Black Re-Release.

Die Single Insomniaddict 2020 (Veröffentlichung inklusive Video am 08.04.) ist eins der Ergebnisse dieser Speed-Session und zeigt die rohe Leidenschaft der Band, die Vergangenheit und Gegenwart verschmilzt.

Die restlichen Songs sind ausschließlich auf der Double-CD–Version zu hören!

Das Re-Release und die exklusive Single versüßen die Wartezeit auf das neue Full-Length-Album der Thrasher, das im Frühjahr 2021 veröffentlicht wird!

„Wenn Freude auf Godslaves Album dir begegnet,

so bist du gleich befreit, gesegnet.“

Godslave (frei nach Goethe)