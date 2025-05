Godsleep am 05.05.2025 im QKaff in Mainz

Künstler: Godsleep, Naked On Palmtrees

Ort: Kulturcafé (QKaff), Johann-Joachim-Becher-Weg 5, 55128 Mainz

Datum: 05.05.2025

Kosten: kostenlos

Genre: Stoner Rock, Heavy Rock, Singer/Songwriter

Veranstalter: AStA-Arbeitsbereich für Kultur

Setlisten:

Moritz Riffel

Godsleep On Myself Could It Be Free Yourself Loreley Seasonal Tides Passion Lift My Spirit I Remain Medley (Times Like These, Thank You, Hey Jude) Cracks Gods Celestial Fucks Pavement Pots Of Hell Physics Saturday Permanent Vacation Bridges Bed

Heute geht es mal wieder ins QKaff in die Mainzer Uni. Das hat natürlich einen triftigen Grund: Heute Abend gastieren hier Godsleep in der Eventreihe Bands Am Montag. Die Eventreihe ist übrigens kostenlos. Godsleep haben mir letztes Jahr auf dem Freak Valley Festival in Netphen sehr gut gefallen, daher muss ich die Band noch einmal sehen. Im Vorfeld konnte ich noch ein paar Freunde dazu bewegen, mit mir ins QKaff zu kommen.

Recht früh sind wir im QKaff auf dem Unigelände. Da ist gerade noch das Bingo im vollen Gange. Pünktlich hört man allerdings auf und die Bands können ihren Merchstand aufstellen. Da treffe ich dann bereits Amie Makris, die Frontfrau von Godsleep mit ihrem Gitarristen, kann mich mit ihnen bereits nett unterhalten und das gewünschte Merch schon eintüten. Das ist natürlich das ganz Besondere bei solch einem Event, dass man hier hautnah die Bands erleben kann.

Als Opener sind für heute, lt. Eventseite bei Facebook, Naked On Palmtrees angekündigt. Auf der Bühne steht allerdings nur ein Mann. Der ist nicht naked und auch nicht auf Palmtrees, sondern hier auf der Bühne im Qkaff. Etwas verwundert bin ich schon, denn damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich werde allerdings dann doch recht schnell aufgeklärt, denn mein Freund Guideon Holzbein aka Holzbein Hänger, seines Zeichens Gitarrist bei den allseits bekannten Mainzer Thrashern Purify und eben derer bei der Hängerband, klärt mich bei einem Bier auf: Auf der Bühne ist ein gewisser Moritz Riffel, wohl ein Teil der besagten Naked On Palmtrees und auch der in Mainz und Umgebung recht bekannten Band Shambala. Guido meint, da wäre heute Abend jemand bei Naked On Palmtrees ausgefallen. Anstatt abzusagen, hat Moritz Riffel wohl beschlossen, hier heute Abend solo aufzutreten. So hören wir jetzt den Künstler in Singer/Songwriter-Manier, der sich mit seiner Gitarre selbst begleitet. Songs wie On Myself, Free Yourself, Loreley und weitere stehen auf seiner Setliste. Den Abschluss bildet ein Medley mit den bekannten Coversongs Times Like These, Thank You und dem Beatles-Klassiker Hey Jude. Den Anwesenden hier hat es gefallen und Moritz Riffel darf die Bühne unter viel Applaus verlassen.

Nach kurzer Umbauphase sind dann endlich die Griechen Godsleep dran. Nun gibt es mit den Eulen aus Athen richtigen Stoner/Heavy Rock. Das Quartett Dionisis Leventos (Schlagzeug), Fedonas Ktenas (Bass), John Tsoumas (Gitarre) um Frontfrau Amie Makris fühlt sich in langsamen Doom-Passagen genauso wohl, wie in energiegeladenen Stoner-Rock-/Metal Attacken. Das durfte ich bereits im letzten Jahr auf dem Freak Valley erleben, auf dem Godsleep eine riesige Performance hingelegt haben. Hier im Qkaff ist die Bühne klein, eng und kuschelig. Da muss sich Amie Makris, die im letzten Jahr gewiss ein paar Kilometer auf der Bühne in Netphen hingelegt hat, natürlich mit der Bewegung etwas einschränken. Allerdings beherrscht sie die Performance auch auf der kleinen Bühne. Zunächst noch in (Turn)Schuhen und Socken, entledigt sie sich derer ziemlich schnell. Amie Makris beherrscht auf der Bühne sowohl die Parts der Beauty als auch der Beast. Die Sängerin tanzt in solchen Songs wie Pots Of Hell und geht markant mit ihren Stimmbändern um. Drei Alben haben die seit 2010 aktiven Griechen mit Thousend Sons Of Sleep (2015), Coming Of Age (2018) und ihrem letzten Album Lies To Survive (2023) bereits am Start. Die meisten Songs, die heute dargeboten werden, sind natürlich von Lies To Survive.

Hier muss allerdings überhaupt nicht gelogen werden, denn Godsleep sind richtig geil drauf und bringen mit ihren Songs eine packende Stimmung hier ins QKaff. Die drei männlichen Bandmitglieder sorgen dafür, dass Amie sich ausdrucksstark austoben kann. Sie schreit, singt, leidet und begibt sich auch mal ins Publikum. Godsleep sorgen heute dafür, dass es mal wieder ein Montagabend „to remember“ hier im QKaff wird. Ähnlich wie im letzten Jahr bei den Amerikanern Hippie Death Cult.

So können wir uns anschließend von allen verabschieden und mit einem tollen Eindruck nach Hause fahren. In zwei Wochen, am 19.05.2025, dann wieder bei AKaRinde, der einen Hälfte von Dÿse. Oder war es die andere Hälfte?