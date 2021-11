Goitzsche Front – Ostgold – 25 Karat

Artist: Goitzsche Front

Herkunft: Bitterfeld-Wolfen, Deutschland

Album: Ostgold – 25 Karat

Spiellänge: 51:54 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 29.10.2021

Label: D.O.R.

Link: https://www.goitzschefront.de/

Bandmitglieder: Gesang – Bocki

Gitarre und Backgroundgesang – Maxi

Bassgitarre – Ulze

Schlagzeug – TT

Tracklist:

1. Intro

2. Wir Sind Gold

3. Die Goitzsche Brennt

4. Was Bleibt

5. Meine Kleine Welt

6. Spieglein, Spieglein

7. Schwarze Raben

8. Rucksack Voller Bier

9. Ein Ganz Normaler Irrer

10. Luther

11. Fahr Zur Hölle

12. LMAE

13. Pfeffi

14. Große Lieder

15. Was Bleibt feat. Maschine

Goitsche Front – seit 2009 als Band unterwegs, seit 2013 in unveränderter Formation, bringen nun also eine Neuauflage ihres letztjährigen Erfolgsalbums heraus. Das, was die Jungs aus Bitterfeld-Wolfen hier jetzt abliefern, ist, gelinde gesagt, unter ihrem Niveau.

Die Band hat als Coverband angefangen, bis sie eigenes Material geschrieben hat. Deutschsprachigen Rock, der seine Wurzeln aus dem Punk zieht. Gerade hatte ich mich an die Band gewöhnt und ihre Entwicklung wohlwollend zur Kenntnis genommen. Textlich zum Teil hervorragend, man muss nicht unbedingt aus dem Osten stammen, um sich damit zu identifizieren.

Nun aber liefert die Truppe ein Album ab, das man seiner Mutter schenken kann. Partyschlager, Reggae, Westernklänge, Klassik – nichts, was in die alte Schublade passt. Ihre eigenen Rocksongs werden in andere Genres gepresst und (immerhin hervorragend produziert) vermarktet. Ich werde es nie verstehen, warum sich eine Band ihr Image mit solch einem, ich nenne es einmal „Spaßalbum“, versaut.

Wer solch ein Album als Bonus irgendwo in eine Box haut, macht alles richtig. Hier wird das Ganze auch noch teuer vermarktet. Die LED-Fanbox für über 66 Euro passt genauso nicht recht zum Image der Punks wie das Album selbst. Wenn ich Roberto Blanco hören will, gehe ich zu Muttern ans Plattenregal.

Mit Rucksack Voller Bier und Pfeffi stehen ja eh Songs auf der Liste, die gut zum Ballermann passen. Fand ich sie vorher schon grenzwertig, verlieren sie in der Neuauflage noch weitere Punkte. Nun gehören sie definitiv an den Strand von Mallorca, um von lärmenden Kegelvereinen mitgegrölt zu werden.

Die einzigen Lichtblicke des Albums bilden bezeichnenderweise der erste und der letzte Track. Das Intro im Stile von Ennio Morricone sowie Was Bleibt feat. Maschine von den Puhdys haben in dem klassischen Gewand etwas und werten die Covershow auf.

Das Album ist, wie schon erwähnt, als LED Leuchtbox, als Vinyl in mehreren Versionen sowie als CD Digipack erhältlich. Natürlich ist es auch digital zum Download und Stream verfügbar. So kann man sich erst einmal selbst ein Urteil bilden, bevor man sich einen physischen Datenträger zulegt.