Filmtitel: Professor T – Staffel 1

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 277 Minuten + 66 Minuten Bonusmaterial

Genre: Krimi, Thriller

Release: 12.11.2021

Regie: Thomas Jahn

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Ben Miller, Emma Naomi, Frances de la Tour, Juliet Aubrey, Douglas Reith

Kriminologie-Professor Jasper Tempest (Ben Miller) bringt mit Professor T – Staffel 1 den britischen Krimihumor wieder zurück auf die Flimmerscheibe. Seit dem 12.11.2021 steht die Serie als UK-Adaption auf DVD und Blu-ray bei uns in Deutschland über Edel Motion zur Verfügung. Neben dem Hauptcharakter leben die ersten vier Folgen von Emma Naomi, Frances de la Tour, Juliet Aubrey und Douglas Reith. Professor T. ist im Ursprung eine deutsche Fernsehserie, die von 2017 bis 2020 von der Rowboat Film- und Fernsehproduktion für das ZDF eingefangen wurde. Die Hauptrolle hatte Matthias Matschke inne und konnte gute Kritiken einheimsen. Die ansonsten wie schon oben angeschnitten britisch geprägte Aufnahme hat Interesse bei unseren Nachbarn auf der Insel geschürt, sodass Ben Miller seinen Charme dazu beitragen durfte auch in UK mit Professor T. groß durchzustarten. Insgesamt gibt es in der eigentlichen Version 4 Staffeln, mal sehen, ob alle auch mit Herrn Miller aufgegriffen werden.

Die Story von Professor T – Staffel 1:

Jasper Tempest ist ein britischer Kriminologie-Professor an der Universität Cambridge und ein kauziger wie brillanter Ermittler mit einer unglaublichen Aufnahme für hoch komplizierte Kriminalfälle. Sein überragendes Wissen über Kriminalpsychologie ist nicht sein einziges Aushängeschild; die teils unerträglichen Marotten machen ihn zu einem unglaublichen Kauz. Zwangsstörungen und Keimphobie kommen da noch als Nebenrollen in der Charakterrolle zum Vorschein. Ihr merkt schon, Professor T ist kein Kriminologe von nebenan. Seine ehemalige Studentin, Detective Sergeant Lisa Donckers, überredet ihn, bei den Ermittlungen gegen einen Serienvergewaltiger zu helfen. Und wie soll es anders sein – die Arbeit mit der Polizei bringt den stets gut sortierten Perfektionisten weit aus der bequemen Komfortzone. Neben den Fällen macht den ruhigen Akademiker seine alte Liebe und extrem einnehmende Mutter zu schaffen. Die erste Staffel der britischen Adaption umfasst sechs Folgen, mit einer jeweiligen Laufzeit von ca. 45 Minuten.

66 Minuten Bonusmaterial gibt es noch on Top mit einem Ben Miller Interview und Behind The Scences.