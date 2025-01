Gotthard: enthüllen Musikvideo zu explosiver neuer ‚Thunder & Lightning‘-Single

Gotthard, die legendären Hardrocker aus der Schweiz, koppeln zum Jahresbeginn die zweite Single, Thunder & Lightning, aus ihrem zwölf Songs umfassenden neuen Studioalbum Stereo Crush aus. Während viele Teile der Welt noch von Schnee bedeckt sind, versprüht der neue Track mit seinen erfrischenden Leads und seiner emotionalen Liebesgeschichte schon jetzt erste Frühlingsgefühle. Thunder & Lightning schafft es mit Leichtigkeit, die Herzen ihrer treuen Fans im Sturm zu erobern und die Vorfreude auf das kommende Gotthard-Werk rapide bzw. Dufour-hoch ansteigen zu lassen.

Neben neuen Klängen haben Gotthard kürzlich auch das Artwork ihrer neuen Scheibe enthüllt. Das Cover der Platte, die ab dem 21. März 2025 via RPM erhältlich sein wird, wurde einmal mehr von Thomas Ewerhard gestaltet, der schon an vorherigen Projekten der Band beteiligt war, und fasst sämtliche Elemente, die sich auf Stereo Crush wiederfinden, gekonnt zusammen: Ehrlichkeit, Rohheit und ein breites Spektrum an Gefühlen!

„Freddy [Scherer; Gitarre] kam mit der musikalischen Idee für diesen Song zu mir nach Hause. Wir haben dort angefangen und uns die Struktur und die Gesangsmelodien gemeinsam ausgedacht und auch das Demo dort aufgenommen. Ich habe dann ziemlich viel Zeit damit verbracht, mir einen Text auszudenken. Für mich klang der Sound des Riffs im Refrain irgendwie elektrisch und ich dachte an Worte wie „Blitz“, „Donner“ usw. – und dann dachte ich an das Konzept, dass der Blitz nie zweimal einschlägt, aber in diesem Fall schon, und benutzte dies als Metapher für die Liebe. Auch im Französischen, das ich fließend spreche, kann man sagen, dass „Liebe auf den ersten Blick“ damit vergleichbar ist, von einem Blitz getroffen zu werden“, beleuchtet Sänger Nic Maeder die Entstehung des Tracks.

Das Musikvideo Thunder & Lightning kann man hier sehen:

Mit zwei starken Singles vorab im Gepäck sollten keinerlei Zweifel mehr bestehen: Gotthard sind mit Stereo Crush mehr als bereit für die Zukunft! Mit einer druckvollen, zeitgemäßen Produktion, reihenweise großen Hymnen und einigen überraschenden Tricks im Ärmel peppen die schweizer Urgesteine ihre DNA auf aufregende Weise auf und bereichern die Essenz ihres charakteristischen Sounds. Eines ist klar wie schweizer Gletscherwasser: 2025 gehört Gotthard!

Stereo Crush kann man im Format der Wahl [CD-Digipak, CD-Jewelcase, rot marmoriertes Vinyl, digital] hier vorbestellen: https://gotthard.rpm.link/stereocrushPR

Stereo Crush Tracklist:

01. AI & I

02. Thunder & Lightning

03. Rusty Rose

04. Burning Bridges

05. Drive My Car

06. Boom Boom

07. Life

08. Liverpool

09. Shake Shake

10. Devil In The Moonlight

11. Dig A Little Deeper

12. These Are The Days

Gotthard live:

Stereo Crush Tour 2025

21.05.2025 DE Saarbücken – Garage (w/ Eclipse) *Neu*

Special Guests: Y&T

Präsentiert von Metal Hammer, Classic Rock, musix,

Rock Antenne, powermetal.de, RPM & Bottom Row

23.05.2025 DE Bochum – RuhrCongress

24.05.2025 DE Geiselwind – Music Hall

25.05.2025 DE Frankfurt – Batschkapp

27.05.2025 DE Hamburg – Große Freiheit 36

29.05.2025 DE München – Circus Krone

30.05.2025 DE Filderstadt – FILharmonie

31.05.2025 AT Telfs – Rathaussaal

Karten sind hier erhältlich: https://bit.ly/gotthardtix

Weitere kommende Gotthard-Livetermine:

14.06.2025 ES Zamora – Z! Live Rock

27.06.2025 CH Basel – Summerstage (w/ Krokus)

28.06.2025 DE Ehingen – Martkplatz (w/ Krokus) *NEU*

20.07.2025 CH Locarno – Moon&Stars („Steve Lee – The Show“) *Neu*

22.07.2025 DE Regensburg – Piazza im Gewerbepark

06.08.2025 CH Zofingen – Heitere (w/ Orchestra) *Neu*

10.08.2025 DE Tettnang – Schlossgarten (w/ Krokus) *Neu*

19.12.2025 CH Bern – Festhalle (w/ Krokus)

20.12.2025 CH Zürich – The Hall (w/ Krokus)

