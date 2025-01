Grave Digger: feiern Albumveröffentlichung von “Bone Collector” mit brandneuem Musikvideo zum Titeltrack

In diesem Jahr feiert die deutsche Kult-Metal-Institution Grave Digger nicht nur ihr 45-jähriges Jubiläum, sondern auch die Veröffentlichung ihres 23. Studioalbums Bone Collector, welches seit Freitag über ROAR in den Plattenläden steht. Zeitgleich ist die Band ab sofort auf umfangreicher Tour mit Victory, alle anstehenden Termine findet ihr weiter unten!

1980 in Gladbeck gegründet, machten sie sich auf, die Welt zu erobern; wer hätte gedacht, dass Grave Digger auch 45 Jahre später zu einer der wichtigsten, beständigsten und einflussreichsten Metal-Bands aus Deutschland zählen würden. Mit der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Debüts Heavy Metal Breakdown im Jahr 1984 begann eine beispiellose Karriere, die mehr als vier Jahrzehnte später mit dem lang erwarteten, neuen Meisterwerk Bone Collector ihre logische Fortsetzung findet; einem Album, auf dem die Band zu ihren Old School-Wurzeln zurückkehrt.

Den neuen Videoclip zum Album Titeltrack seht ihr hier:

Produziert, gemischt und gemastert von Chris Boltendahl, optisch in Szene gesetzt vom brasilianischen Künstler Wanderley Perna, läutet das Gesamtkunstwerk Bone Collector eine neue Grave Digger-Ära ein.

„Da ist es nun endlich, unser neues Studioalbum, getreu dem Motto: #gravediggeroldschool. Mit Tobi Kersting in der Band haben wir uns nach vielen Jahren mit zahlreichen Konzeptalben wieder auf das Wesentliche unseres Sounds konzentriert: Prägnante, geradlinige Metalsongs, die sich schon beim ersten Hören in eure Hirnstämme brennen. Bone Collector klingt nicht nach 08/15-Kram, sondern hochenergetisch, frisch und man merkt, dass wir jede Menge Spaß mit den Songs hatten. Wir freuen uns auf eure Resonanz und 45 Jahre Grave Digger live mit euch zu feiern“, so Boltendahl kürzlich.

45th Anniversary Tour:

17.01.25 · (DE) München // Backstage

18.01.25 · (DE) Glauchau // Alte Spinnerei

23.01.25 · (DE) Stuttgart // Im Wizemann

24.01.25 · (DE) Hamburg // Markthalle

25.01.25 · (DE) Andernach // JUZ Live Club

26.01.25 · (CH) Pratteln // Z7 Konzertfabrik

30.01.25 · (DE) Aschaffenburg // Colos-Saal

31.01.25 · (DE) Nürnberg // Hirsch

01.02.25 · (DE) Memmingen // Kaminwerk

02.02.25 · (DE) Mannheim // 7er Club

05.02.25 · (DE) Hannover // MusikZentrum

06.02.25 · (DE) Berlin // Hole 44

07.02.25 · (DE) Neuruppin // Kulturhaus

08.02.25 · (DE) Essen // Turock

17.04.25 · (DE) Blieskastel-Bierbach // Pirminiushalle

03.05.25 · (DE) Wilferdingen // No Playback Festival

10.05.25 · (DE) Gladbeck // Metal Bash Open Air

30.05.25 · (DE) Oberscheidweiler // Resäcker Open Air

11.07.25 · (DE) Bissingen // Wisdom Tooth Festival

12.07.25 · (DE) Balingen // RVBang Festival

18.07.25 · (IT) Cremona // Luppolo In Rock

30.07. – 02.08.25 · (DE) Wacken // Wacken Open Air

29.08.25 · (DK) Næstved // Næstved Metalfest

