Die schwedischen Classic Rock-Connoisseure GRAVEYARD stehen kurz davor, ihr mit Spannung erwartetes Comeback-Album »Peace« am 25. Mai via Nuclear Blast zu veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band einen weiteren brandneuen Song vom kommenden Album. Seht das Musikvideo zu ‚The Fox‘ hier:

Des Weiteren hat die Band die Termine für die kommenden Europa und UK Tourneen bekanntgegeben. Siehe unten.

ICYMI: Schaut euch das vor Kurzem veröffentlichte Musikvideo zu ‚Please Don’t‘ hier an:

Die Band kommentiert die Single wie folgt:

„Wie ihr vermutlich wisst, sind wir in letzter Zeit viel unterwegs gewesen. In vielerlei Hinsicht und auf verschiedenen Ebenen. Das Gute daran ist, dass wir euch ein paar Dinge von dieser Reise mitgebracht haben. Dieser Song ist unser erstes Souvenir von unserem Weg hin zu »Peace«.“

More on »Peace«:

Album trailer 1:

Bestellt »Peace« kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden:

http://nblast.de/GraveyardPeace

Bestellt das Album digital vor, um ‚Please Don’t‘ sofort zu erhalten!

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/GraveyardPeacePresave

Hört euch ‚Please Don’t‘ in der NB Novelties Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Die Nuclear Blast Mailorder Edition wird sowohl die CD als auch eine rote 7″-Vinyl-Single mit zwei exklusiven, bisher unveröffentlichten Non-Album-Tracks (‚Headache City‘ und ‚Something Else‘) beinhalten. Außerdem wird das Album als Digipak-CD sowie auf schwarzem, gelbem, beigem, weißem, blauem sowie transparentem Vinyl erscheinen.

»Peace« – Tracklist:

01. It Ain’t Over Yet

02. Cold Love

03. See The Day

04. Please Don’t

05. Del Maniac

06. The Fox

07. Walk On

08. Bird Of Paradise

09. A Sign Of Peace

10. Low (I Wouldn’t Mind)

GRAVEYARD live:

04.05. UK London – Desertfest

05.05. D Berlin – Desertfest

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

15./16.06. S Norrköping – Metallsvenskan

17.06. F Brétigny-Sur-Orge – Download Festival

21. – 23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

14.07. NL Weert – Bospop

21.07. S Stockholm – Ullevi (w/ GUNS N‘ ROSES)

28.07. S Öland – Borgholm Brinner

08. – 11.08. D Eschwege – Open Flair Festival

08. – 11.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Peace over Europe 2018

+ BOMBUS

20 sept Columbia Club / Berlin (D)

22 sept Täubchenthal / Leipzig (D)

23 sept Futurum / Prague (CZ)

25 sept Arena Wien / Wien (AT)

26 sept A38 / Budapest (HUN)

28 sept Zona Roveri / Bologna (IT)

29 sept Bloom / Mezzago (IT)

2 oct Technikum / München (D)

3 oct Zoom / Frankfurt (D)

4 oct Garage Kleiner Klubb / Saarbrücken (D)

5 oct Im Wizemann / Stuttgart (D)

6 oct Den Atelier / Luxembourg (LU)

10 oct Ancienne Belgique / Brussels (BE)

11 oct De Oosterpoort / Groningen (NL)

12 oct Melkweg Max / Amsterdam (NL)

13 oct Luxor / Cologne (D)

Peace over UK 2018

(support TBA)

30 nov Leadmill / Sheffield

1 dec The Key Club / Leeds

2 dec Rescue Rooms / Nottingham

3 dec G2 / Glasgow

5 dec Scala / London

6 dec Manchester Academy / Manchester

7 dec Birmingham 02 Academy 2 / Birmingham

8 Dec The Thekla / Bristol

Line-up:

Joakim Nilsson | Gesang, Gitarre

Truls Mörck | Bass

Oskar Bergenheim | Schlagzeug

Jonatan Ramm | Gitarre

