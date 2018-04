Die schwedischen Classic-Rock-Connoisseure Graveyard haben einen Teaser zum kommenden Musikvideo der ersten Single, Please Don’t, vom ungeduldig erwarteten Comeback-Album, Peace, veröffentlicht.



Das Album ist ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellbar. Die Nuclear Blast Mailorder Edition wird sowohl die CD als auch eine rote 7″ Vinyl mit 2 exklusiven, bisher unveröffentlichten Non-Album-Tracks (Headache City & Something Else) beinhalten. Außerdem wird es als Digipack CD sowie auf schwarzem, gelbem, beigem, türkisem sowie transparentem Vinyl erscheinen.

Sichert Euch Euer Exemplar hier: http://nblast.de/GraveyardPeace

Peace wird am 25. Mai 2018 über Nuclear Blast erscheinen.

Tracklist

01. It Ain’t Over Yet

02. Cold Love

03. See The Day

04. Please Don’t

05. Del Maniac

06. The Fox

07. Walk On

08. Bird Of Paradise

09. A Sign Of Peace

10. Low (I Wouldn’t Mind)

