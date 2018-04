Die finnischen melodic Deather Suotana werden ihr zweites Studioalbum Land Of The Ending Time am 25. Mai 2018 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlicht die Band heute nun die erste Single-Auskopplung Troutrace. Der Song kann ab heute in Form eines Lyricvideos auf YouTube angesehen und angehört werden:



Die Band kommentiert:

“Als erste Single ist Troutrace eine hervorragende Vorschau auf die musikalische Ausrichtung des kommenden Albums. Es ist der erste veröffentlichte Song mit dem aktuellen Line-Up und präsentiert den neuen Bandsound mit der Stimme von Tuomo. Die Texte behandeln die Natur und die Klagen der nordischen Wildnis, während die Reise um den See weitergeht.”

Kommentare

Kommentare