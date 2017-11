Seit dem Release ihres Debütalbums Kidlife Crisis 2016, mit dem sie #1 Amazon Bestseller Rock, #12 iTunes Pop Charts und #28 iTunes Album Charts erreichen konnten, ist bei den Heavy Pop-Punkern Grizzly viel geschehen.

So haben Sie eine EP veröffentlicht, waren bei Circus Halli Galli, können mehr als 100.000 Aufrufe auf ihre Videos verzeichnen und haben eine Menge Shows gespielt. Unter anderem als Support der Pop-Punk Kronprinzen The Story So Far und Staatspunkrott auf deren Frühjahrstour 2017 und haben auf vielen Festivals an der Seite von Bands wie Limp Bizkit oder Madsen gespielt.

Dabei hat sich gezeigt, Grizzly können und wollen ‚live’. Nicht zuletzt deshalb sind sie aktuell mit den Emil Bulls auf deren Kill Your Demons – Tour unterwegs und spielen 17 Shows in den renommiertesten Clubs von D/A/CH. Um das neue Album Polaroids (VÖ: 19.01.2018) ihren Fans vorzustellen, werden sie Anfang 2018 auf eigene How To Fuck Up 6 Lives At Once-Tour gehen. Auf Polaroids sind 12 Songs, die trotz der teils harten und emotionalen Einflüsse Lust auf 2000er Pop-Punk, Pizza und Party machen. Anlässlich des Tourstarts haben Grizzly das neue Video Every veröffentlicht, das man sich hier anschauen kann:



