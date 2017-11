The Last Internationale: auf Tour mit Royal Thunder

Erstmals seit seinem Deutschland-Debüt im Juni 2015 wird das New Yorker Duo The Last Internationale wieder hierzulande auftreten. Gitarrist Edgey Pires und Sängerin Delila Paz supporten ihre amerikanischen Landsleute von Royal Thunder auf folgenden Shows:

07.12. Hamburg, HeadCrash

08.12. Berlin, Musik & Frieden

09.12. Köln, MTC

Ihre aktuelle Single ist ein Cover von Mahalia Jacksons I’m Gonna Live The Life I Sing About In My Song, das sich sofort nach Release auf Nr. 1 der britischen iTunes-Blues-Charts wiederfand.

Das langerwartete zweite Album Soul On Fire erscheint im Frühjahr 2018.

