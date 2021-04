Groovenom – Mitten Ins Herz

Artist: Groovenom

Herkunft: Dresden, Deutschland

Album: Mitten Ins Herz

Spiellänge: 52:05 Minuten

Genre: Metal, Techno, Electronic

Release: 13.11.2020

Label: Out Of Line

Link: https://www.facebook.com/groovenom

Bandmitglieder:

Gesang – Mr. Stanz

Gitarre und Gesang – Tightuz

Gitarre – Matt Steen

Bassgitarre – Fred Cube

Keyboard – DJesuz Christ

Schlagzeug – Dr. Ronald Warmachine

Tracklist:

Deine Liebe Neid Du Bist Es Wert Vergiftet (feat. Vanessa Katakalos) Warum Weinst Du? Ich Bin Defekt (feat. Christoph Wieczorek) Nüchtern Ein Name Das Beste 40 Sekunden Käfig Aus Glas (feat. Neill Freiwald) Lauf Weiter Ein Neuer Tag

Groovenom sind wieder da – aber gewaltig!

Mit dem Nachfolger von Wir Müssen Reden setzen sie noch eine Schippe drauf und präsentieren in ihrem aktuellen Werk Mitten Ins Herz die wohl “härtesten Lovesongs aller Zeiten“, so die Band über ihr Album. Starke Riffs, rasante Drums, untermalt von starkem Industrialsound und die keifende Stimme von Mr. Stanz sind die stark prägenden Merkmale von Mitten Ins Herz. Diese ziehen sich auch eingängig durch die Scheibe. Abwechslung bringen gefühlvolle Soli, gepaart mit melancholischen und teilweise frivolen Texten sowie emotionaler Klargesang, wie beispielsweise bei Warum Weinst Du. Groovenom beweisen damit, dass sie keine Eintagsfliegen in der Industrial Metal Szene sind und den Vergleich mit Megaherz, Oomph! und Co. nicht scheuen müssen. Vor allem Sänger Mr. Stanz wächst bei den Gesangsparts über sich hinaus, peitscht tiefgründige Texte über Sex, Habgier, Sucht und Verlust ins Mikro, dass man kaum weiß, wie einen geschieht, um im nächsten Moment wieder mit Klargesang seine musikalische Vielfalt zu untermauern, wie bei Ich bin. Beim neuen Album bekommt der Sänger von Groovenom zum einen gesangliche Unterstützung von Gitarrist Tightuz, was den Gesangsparts noch mehr Intensität verleiht, und zum anderen von drei Gastsängern/innen: Vanessa Katakalos von Aeverium (Vergiftet), Christoph Wiczorek von Annisokay (Defekt) und Neill Freiwald von Erdling (Käfig Aus Glas).

Eine bunte Vielfalt, die Groovenom da auf die Hörer loslassen. Gemixt mit Industrial Metal und einer gehörigen Portion Neue Deutsche Härte werden sie damit bestimmt den Nerv der Szene treffen und sich über neue Fans freuen dürfen.