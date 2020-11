Groovenom: Neue Single zum Song „Defekt“ (feat. Christoph Wieczorek von Annisokay)

Passend zur aktuellen Zeit veröffentlichen Groovenom ihre dritte Single mit einem Musikvideo zum Nachdenken für den Song Defekt (feat. Christoph Wieczorek of Annisokay) von ihrem kommenden Album Mitten Ins Herz, welches am 13. November veröffentlicht wird. Mitten Ins Herz ist ein episches, modernes Metal-Album mit Einflüssen aus Core und führt die Wurzeln der Band in die Moderne mit neuen Einflüssen.

„Defekt ist unser Statement zur aktuellen Lage der Veranstaltungswirtschaft in Zeiten der Corona-Pandemie. Das Video zeigt beinahe dokumentarisch die deprimierenden Auswirkungen der aktuellen Verordnungen für Band, Publikum und Veranstalter. Der Text beschreibt eine Gesellschaft, die uns zwingt, fehlerfrei zu sein und uns mit Deadlines und Burnouts bombardiert, bis wir schließlich denken wir seien nicht gut genug für sie. Für den Song haben wir uns mit Christoph Wieczorek von Annisokay zusammengetan, der den Chorus mit seiner unverwechselbaren Stimme veredelt. Defekt ist ein Appell für Künstler aller Bereiche, sich in diesen frustrierenden Zeiten nicht unterkriegen zu lassen. Ein mitreißendes Plädoyer im Soundgewand von Metalcore und Industrial.“ So die Band.

Schaut euch das neue Groovenom Musikvideo zur Single hier an: