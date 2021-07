Gwendydd: kündigen neues Video für den 31.07.2021 an

„No Rest For The Wicked“ ist wohl der heimliche Arbeitstitel für alles, was hinter den Kulissen im Gwendydd-Land passiert. Während sich das bulgarische Extrem-Metal-Powerhouse auf ihre erste internationale Mini-Tour nach der Pandemie vorbereitet, kommen immer mehr gute Nachrichten ans Tageslicht.

Am 31. Juli 2021 werden sie das offizielle Musikvideo zu ihrer Single We Are The New Order veröffentlichen. Bambi – Gwendydd’s Schlagzeuger und Produzent – kommentierte dieses Megaprojekt: „Unser Ehrgeiz ist es, mit jeder neuen Veröffentlichung an unsere Grenzen und darüber hinaus zu gehen.“

Und so kam es, dass sie sich mit Peter Stoianov (Regie), dem langjährigen Verbündeten Boyan Karamfilov (Kamera) und Olli Singer (ausführender Produzent) zusammenschlossen, um ein Video voller Energie und Dramatik zu entwickeln.

Mit einer komplexen Storyline, die beweist, dass es für diese jungen Künstler nicht ausreicht, sich nur auf die Musik zu konzentrieren.

Nächste Termine:

31. Juli 2021 Grindhouse, Sofia (Bg) Offizielle Video-release-party Plus Live-show!

6. August 2021 Hard&Heavy Restart Festival, ÜBach-Palenberg (Ger)

7. August 2021 Female Metal League Fest (Fmlf), Lessines (Bel)

8. August 2021 Hell, Diest (Bel)

Wir begleiten die Band über die Tour mit einem kleinen Tourtagebuch. Bleibt gespannt.