Wacken World Wide und MagentaMusik 360: präsentieren W:O:A BBQ

Auch wenn das Wacken Open Air das zweite Jahr in Folge wegen der Pandemie abgesagt werden musste, müssen die Metalfans aus aller Welt am “Wacken-Wochenende” nicht vollkommen auf das legendäre norddeutsche Dorf und feinsten Metal verzichten. Wie bereits im vergangenen Jahr bei Wacken World Wide schließen sich die Veranstalter dafür mit der Deutschen Telekom zusammen und laden am 31. Juli zum Livestream-Event The W:O:A BBQ!

Beim von Wacken World Wide präsentierten BBQ zeigen die Macher des weltgrößten Metal-Festivals gemeinsam mit der Telekom einige der besten Konzerte der Metal-Welt als Re-Live, zusätzlich gibt es Anekdoten und Interviews aus der weiten Welt des Heavy Metal.

“Wir freuen uns, gemeinsam mit vielen Weggefährt*innen einige der besten W:O:A-Momente der vergangenen Jahre erneut zu erleben”, verkündet Thomas Jensen, Managing Director der WOA Festival GmbH. Sein Partner Holger Hübner verspricht: “Auch wenn ein solcher Nachmittag natürlich kein Festival ersetzt, wird das ein toller Tag voller Metal, den man räumlich getrennt mit Metalheads aus aller Welt zelebrieren kann.”

“Das Wacken Open Air ist ein fester Bestandteil der Festivallandschaft. Damit die Fans 2021 nicht auf das Wacken Erlebnis verzichten müssen, bringen wir gemeinsam mit dem Festival legendäre Wegbegleiter auf den heiligen Acker. Wir freuen uns wahnsinnig, gemeinsam mit dem W:O:A dieses Special präsentieren zu können – auch um weiterhin unserer Rolle gerecht zu werden, Kultur zu vermitteln und Künstlerinnen, Künstler, ihre Crews und mehr zu unterstützen.“, sagt Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland.

Am 31. Juli gibt es das Programm ab 17 Uhr im Livestream. Der Abend bringt den hungrigen Musikfans Highlights wie Iron Maiden, Blind Guardian, Scorpions, Powerwolf, Eskimo Callboy. Insgesamt sind fünf Stunden Unterhaltung geplant – allesamt verfügbar auf MagentaMusik 360, MagentaTV oder Wacken.com.

Bereits 2020 wurde mit Wacken World Wide ein digitales Festival der Extraklasse auf die Beine gestellt – seit Jahren arbeiten das W:O:A und Telekom Hand in Hand.

Über Wacken World Wide:

Wacken World Wide wurde im Sommer 2020 innerhalb weniger Wochen umgesetzt und erreichte den Rekord für den reichweitenstärksten Musik-Livestream des Jahres. Hier kam zum ersten Mal die revolutionäre XR Stage zum Einsatz, die später bei der Charity-Aktion #LAUTERWERDEN verfeinert wurde. Das Projekt Wacken World Wide wurde mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet und soll in Zukunft immer wieder die ganze Welt virtuell nach Wacken einladen – so auch mit angeschlossenen, aber eigenständigen Streaming-Events wie dem W:O:A HQ BBQ.

Über MagentaMusik 360:

MagentaMusik 360 ist eine Streaming-Plattform für Musikinhalte – kostenlos und für jeden zugänglich. Ob Konzert-Livestream oder Backstage-Material: Alle Inhalte von MagentaMusik 360 sind via Smartphone oder Tablet sowie im Netz unter magenta-musik-360.de und bei MagentaTV verfügbar. Das Angebot richtet sich an alle Musik-Fans, nicht nur an Kunden der Telekom. Neben Live-Übertragungen von Festivals und Telekom Street Gigs zeigt MagentaMusik 360 viele weitere legendäre Konzerte von Top-Acts.

