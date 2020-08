Wacken World Wide: erfolgreiche Weltpremiere

Millionen Metalfans und Musikbegeisterte feierten am vergangenen Wochenende das erste Wacken World Wide. Die Veranstalter des Wacken Open Air (W:O:A) und die Telekom entwickelten das weltweit erste Mixed-Reality-Festival. Metal-Ikonen wie Sabaton, Heaven Shall Burn, Kreator, Blind Guardian, In Extremo, Hämatom und Beyond The Black spielten spektakuläre Liveshows auf einer eigens gebauten innovativen XR-Bühne. Neben diesen und weiteren absoluten W:O:A-Publikumslieblingen sowie vielversprechenden Newcomern, rundete ein vielseitiges Rahmenprogramm mit zahlreichen interaktiven Möglichkeiten und Specials das Event ab.

Das größte Wacken aller Zeiten wurde im kostenlosen MagentaMusik 360 Livestream gezeigt und durch die Telekom direkt auf Fernseher, Handys, Notebooks, Tablets und Smartphones in die ganze Welt übertragen. Mit 11 Millionen Live-Content-Views wurde ein MagentaMusik 360 Rekord aufgestellt. Die Freude über das innovative Festivalformat war online und beim gemeinsamen Erlebnis mit Freunden und Familie groß. Auf www.wacken-world-wide.com, in der Festival App und in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter zeigten sich Fans und Künstler weltweit begeistert und teilten ihre Erlebnisse. Auch in eigenen Wacken World Wide Peer Camps u. a. in USA, Indonesien, den Philippinen, Indien, Israel, Mexiko und Deutschland feierten Musikbegeisterte zusammen ihr eigenes Wacken.

Bei der LED basierenden XR-Technik (hochauflösender LED Bühnenboden und Bühnenbackdrop) entfällt das „Keying“ wie beim Green Screen. Es besteht die Möglichkeit, reelles Licht und Effekte in die virtuelle Welt zu bringen. Der Künstler sieht in Echtzeit, was um ihn herum auf den LEDs passiert und taucht somit selbst in diese virtuelle Welt ein. Die neuartige Technologie erlaubte einen originalgetreuen Nachbau der Wacken-Doppelbühne und die Integration der Fans. Zusätzliche augenzwinkernde Details wie headbangende Kühe durften natürlich auch bei einem virtuellen Wacken nicht fehlen.

Thomas Jensen, Mitgründer des W:O:A Festivals, über das Wacken World Wide: „Wir bedanken uns bei unseren fantastischen Fans, unserem Team und unseren Partnern, allen voran natürlich der Telekom, der wir diese unglaubliche XR-Bühne verdanken, die uns in der Vermarktung unterstützt und unser Programm in die ganze Welt ausgestrahlt hat. Großer Dank gebührt außerdem Live Nation Brand Partnership & Media für ihren Einsatz in Sachen Produktion und Lizensierung, unserer Kreativ-Agentur Buntmetall, unserer PR-Agentur Head Of PR, und Jung von Matt, die uns in allen kreativen Fragen und bei der Markenentwicklung unterstützt haben.

Gemeinsam haben wir Wacken World Wide zu diesem Erfolg gemacht. Es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie unsere Fans zusammen den Heavy Metal feiern, den wir ihnen weltweit nach Hause bringen konnten. Der heilige Acker war zwar leer, aber wir konnten die Energie und Freude der Fans vor den Bildschirmen spüren und miterleben!“

„Durch das außergewöhnliche Konzept in außerordentlichen Zeiten haben wir eine Reichweite generieren können, die einen Rekord seit Bestehen von MagentaMusik 360 darstellt“, erklärt Michael Schuld, Leiter TV und Entertainment bei der Telekom. „Mit der Mixed-Reality-Bühnentechnologie sind wir erneut einen innovativen Schritt weiter gegangen. Wir haben Fans und Künstler im besten Netz der Telekom weltweit verbunden. Wacken World Wide war für alle Musikfans ein großartiges Erlebnis.“

Auch für Holger Hübner, Mitgründer des W:O:A Festivals, war die Weltpremiere etwas ganz Besonderes: „Die erste Ausgabe des Wacken World Wide war ein voller Erfolg. Wir freuen uns mit unseren Fans und Partnern gemeinsam über das vielseitige Programm und die zahlreichen spannenden Shows, die wir in den letzten Tagen erleben durften. Wacken ist ab sofort überall auf der Welt zuhause!“

Die besten Konzerte aus 30 Jahre Wacken und alle Auftritte auf der XR-Stage von Wacken World Wide gibt es als Videos online bei MagentaMusik 360 und MagentaTV. Die Konzerte der Wacken Foundation, Peer Camp Clips und ausgewählte Specials zu #WackenWorldWide sind auf WackenTV verfügbar.

Wacken World Wide online:

https://www.wacken-world-wide.com

https://www.facebook.com/wackenworldwide

https://www.instagram.com/wackenworldwide/

https://twitter.com/WackenWorldWide

Weiterführende Informationen:

www.magentamusik360.de

www.magentatv.de

www.youtube.com/watch?v=0x4VWvgXjYg&feature=youtu.be