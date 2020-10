Leise War Gestern – Der Time For Metal Podcast: Ost & Sued (Hämatom) im Interview

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Shownotes

Der Podcast – Das Interview

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und deren Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Gast

Unsere heutigen Gäste sind die Herren Ost und Sued . Neben ihrer Arbeit bei der deutschen Kapelle Hämatom haben beide mit Beichtstuhl einen Podcast. Im Interview erzählen die Franken von ihrer Erfahrung bei Livestreams, sprechen darüber, dass sich einer der beiden sexuell neu orientieren wollen könnte und wir gehen gemeinsam der Frage auf den Grund, warum es bei Ost im Studio nach Fisch riecht (kein Witz). Selbstverständlich sind auch die Musik und das gemeinsame Hälloween-Special mit dem Wacken Open Air am 31.10.2020 Thema. So kitzeln die beiden Gäste aus unseren Moderatoren eine Beichte heraus und sorgen für eine fast schon tiefsinnige Unterhaltung. 😉 Musik im Outro

Von den Gästen gewünscht gibt es einen Auszug aus dem Song Radio Rebelde von The Baboon Show .

Moderatoren

Wann erscheint die nächste reguläre Folge?

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 12 folgt am 03.11.2020

Dein Time For Metal-Podcast Team