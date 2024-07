Haliphron: veröffentlichen Details zum neuen Album „Anatomy Of Darkness“

Nach ihrem erfolgreichen Debüt Prey meldet sich die Symphonic-Death-Metal-Band Haliphron mit ihrem zweiten Full-Length-Album Anatomy Of Darkness zurück, das am 25. Oktober 2024 über Listenable Records veröffentlicht werden soll.

Seht euch hier den Teaser an:

Die lyrischen Themen von Haliphron sind konsequent mit ihrem fesselnden und kraftvollen Sound verwoben. Für Anatomy Of Darkness hat die Band ihre Grenzen weiter hinausgeschoben als je zuvor. Das Album enthält kürzere, gitarren- und rifflastigere Tracks, intensive Leadgitarren-Parts und einen insgesamt aggressiveren Sound. Ein wichtiger Bestandteil ist der abwechslungsreiche Gesang, der Grunts, Screams, Growls, Flüstern und sogar cleanen Gesang beinhaltet. Diese Elemente machen Anatomy Of Darkness zu einem lauten, epischen und aggressiven Metal-Album.

Die Band erklärt außerdem das Cover-Artwork des Albums: „The cover artwork symbolizes the essence of darkness. It depicts a figure standing in a wheat field, representing the struggle against addiction. Darkness dissipates into small pieces, transforming into birds of freedom (which displayed on the back cover).“

Anatomy Of Darkness– Tracklisting:

1. Opus Addicere

2. Silent Escape

3. Feasting On Flesh

4. Black Star

5. Buried Truth

6. Double Or Nothing

7. Epitome Of Perfection

8. Art Of The Blade

9. Anatomy Of Darkness

Keys und Chöre: David Gutierrez Rojas

Aufnahmen und Produktion: Hans Pieters (After Forever, Severe Torture, Epica u.a.) im Plug Unit Studio, Reeuwijk, Niederlande

Mixing und Mastering: Andy Classen (Belphegor, Rotting Christ, Legion Of The Damned u.a.) im Stage One Studio, Borgentreich, Deutschland

Artwork: Dimitris Tzortzis von Immensa Artis, Griechenland

Layout: Arie Bender

Haliphron sind:

Marloes Voskuil – Gesang

Ramon Ploeg – Gitarren

Jeroen Wechgelaer – Gitarren

Jessica Otten – Bass

Paul Beltman – Schlagzeug

Haliphron online:

www.facebook.com/haliphronofficialband

www.instagram.com/haliphron_band

www.haliphron.nl