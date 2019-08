Hallig: geben ein exklusives Konzert im Planetarium Bochum

Am Samstag den 21.09.2019 geben Hallig ein exklusives Konzert im Planetarium Bochum.

Beginn ist um 22 Uhr, Eintritt 12 €.

Zeiss Planetarium Bochum

Castroper Str. 67

44791 Bochum

info@planetarium-bochum.de

Es ist wahrscheinlich das erste Black Metal Konzert überhaupt in einer Location dieser Art. Die Gäste erwartet eine einzigartige Show aus Livemusik und spektakulären 360 Grad-Projektionen an der Planetariums-Kuppel.

Hallig auf Facebook: facebook.com/hallighorde

Die im Jahr 2010 gegründete Black Metal Gruppe Hallig veröffentlichte 2012 ihr Erstlingswerk 13 Keys To Lunacy. Die dadurch unter Kennern des Genres geschürten hohen Erwartungen konnten nach Einschätzung der Fachpresse mit dem 2018 erschienen zweiten Studioalbum A Distant Reflection Of The Void sogar noch übertroffen werden. Szenemagazine feierten die Platte als inspiriertes Meisterwerk, als ein neues Benchmark und herausragendes Beispiel für glaubwürdigen, immersiven Black Metal.

In ihren Liedern, die oft tiefe kosmische Visionen zeichnen vereinigen Hallig die Wildheit nordischer Klänge mit eingängigen Melodien in dichter Atmosphäre. So wie die in der Nordsee liegenden Halligen gleichzeitig der Einsamkeit als auch den stürmischen Gezeiten ausgesetzt sind, spiegelt sich jene Stimmung in der Musik Halligs wieder. Rasende Blast Beats treffen auf epische Rauheit und mischen sich mit akustischen sowie klar gesungenen Passagen zu einer Reise vom tiefsten Meeresgrund hoch in astrale Sphären.

Die in Hallig involvierten Musiker sind in weiteren Projekten in und um das Ruhrgebiet tätig und ein fester Bestandteil der hiesigen Musikszene, so dass ein Abend unter der Planetariumskuppel ein mitreißendes Heimspiel verspricht.

