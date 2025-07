Hammer King: veröffentlichen zweite Single & Video „King For A Day“

Deutschlands Heavy/Power Metal-Könige Hammer King legen nach – mit King For A Day erscheint nun die zweite Single vom kommenden Album Make Metal Royal Again, das am 15. August 2025 weltweit über Reaper Entertainment veröffentlicht wird.

King For A Day ist eine mitreißende Power-Metal-Hymne, die positive Energie und Selbstermächtigung in sich vereint. Die Botschaft ist klar: Jeder kann König sein – sei es für einen Tag oder ein ganzes Leben. Es geht darum, das eigene Potenzial zu entfalten, das Beste aus sich herauszuholen und das Leben in vollen Zügen zu leben.

Musikalisch treffen wuchtige Riffs und mächtige Refrains auf orchestrale Akzente, arrangiert vom renommierten Komponisten und Produzenten Joost van den Broek (Ayreon, Powerwolf, Epica). Das Ergebnis: ein majestätischer Metal-Stampfer, der sowohl auf Platte als auch live jedes Publikum in ein Inferno verwandelt!

Die Band kommentiert:

„King For A Day ist ein sehr positiver Song! Er sagt: Jeder kann König sein – für einen Tag oder für ein ganzes Leben. Jeder hat das Zeug dazu, aber jeder ist selbst dafür verantwortlich, das Beste aus sich zu machen. Lebt euer Leben in vollen Zügen, gebt alles – und seid König! Musikalisch ist es eine ultra-energiegeladene Hammer-King-Hymne, verstärkt durch orchestrale Elemente von Joost van den Broek. Sie trifft euch wie ein tonnenschwerer Hammer und verwandelt jede Bühne in ein brennendes Schlachtfeld!“

