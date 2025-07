Midjungards: veröffentlichen neue Single „From Slaves To Kings“ – ein epischer Vorgeschmack auf das kommende Album

Am 26. Juni 2028 hat die Metal-Band Midjungards ihre neue Single From Slaves To Kings veröffentlicht – ein kraftvoller Vorgeschmack auf ihr kommendes Album In Ravens And Eagles.

Die Single ist eine musikalische Reise vom Schatten ins Licht: ein wilder, düsterer Aufstieg von geknechteter Existenz zur königlichen Erhebung. In bildgewaltiger Sprache erzählt der Song von Ketten, die gesprengt werden, von Kriegern, die sich aus dem Schlamm erheben und Thronsäle zu Fall bringen. Unter einem sturmverhangenen Himmel entsteht eine neue Ordnung – Könige aus Staub, deren Schlachtruf ewig widerhallt.

Mit In Ravens And Eagles betritt Midjungards neue klangliche Territorien. Die Band verbindet die rohe Energie des Black Metal mit ihrer unverkennbaren modernen, melodischen Handschrift. Das Album ist eine düstere, intensive Auseinandersetzung mit der gotischen Vergangenheit – ein klanglicher Blick auf die Kräfte, die unsere Welt formen.