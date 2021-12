Hammerfall – Renegade 2.0

Artist: Hammerfall

Herkunft: Göteborg, Schweden

Album: Renegade 2.0

Spiellänge: 47:15 Minuten

Genre: Power Metal, Melodic Metal, Heavy Metal

Release: 12.11.2021

Label: Nuclear Blast / Rough Trade

Link: https://www.hammerfall.net/

Bandmitglieder:

Gesang – Joacim Cans

Gitarre – Oscar Dronjak

Gitarre – Stefan Elmgren

Bass – Magnus Rosén

Schlagzeug – Anders Johansson

Tracklist:

Templars Of Steel Keep The Flame Burning Renegade Living In Victory Always Will Be The Way Of The Warrior Destined For Glory The Champion Raise The Hammer A Legend Reborn

Hammerfall. Bereits 1993 gegründet, haben 1997 bis auf Oscar Dronjak alle Mitglieder ausgetauscht. 2000 erschien mit Renegade ihr drittes Studioalbum, nachdem sie mit ihrem Debüt Glory To The Brave 1997 einen wahren Metal-Boom auslösten. Wurde das Album damals von Michael Wagner in Nashville abgemischt, ist die Neuauflage von Fredrik Nordström in Göteborg im weltbekannten Studio Fredman 2020 „Remixed“ worden. Frederik ist Gitarrist bei seiner Band Dream Evil und einer der Top-Metal-Produzenten in Europa. Die Neufassung bekommt nicht nur den Zusatz 2.0, sondern auch gleich ein neues Artwork von Band-Stammillustrator Andreas Marshall.

Gehörte Renegade bisher wegen der Mitsinghymne Templars Of Steel oder dem Instrumental Raise The Hammer zu meinen meistgehörten Hammerfall-Alben, wird die Neuauflage diese definitiv ablösen. Fredrik Nordström schafft es, dieses Hitalbum mit Nummern wie Keep The Flame Burning, The Way Of The Warrior oder den genialen Titeltrack Renegade noch wuchtiger erklingen zu lassen. Die Mischung von ihm wirkt auf mich noch klarer und härter. Neuauflagen sind in letzter Zeit in Mode. Zum 20-jährigen Bestehen der Platte kommt sie aber nicht nur neu abgemischt daher.

Die Neuauflage erscheint in vielfältigen Variationen. Neben der einfachen CD empfiehlt sich die limitierte Box mit einem 60-seitigen Booklet. Diese enthält weiter eine zweite CD mit den Renegade-Single-B-Seiten Run With The Devil und Head Over Heels sowie dem The Templar Renegade Crusades-EP-Material. Passend dazu ist Scheibe Nummer drei die The Templar Renegade Crusades-DVD. Diese DVD beinhaltet Live-Clips aus der Schweiz, den USA, Chile, Deutschland und natürlich aus Schweden. Aber auch an die Vinyl-Fans wurde gedacht. In verschiedenen Farben und Auflagen werden sie schnell vergriffen sein. Ich konnte mir eine in Transparent Yellow sichern…

