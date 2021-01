Harakiri For The Sky: präsentieren Video der Schlagzeugaufnahmen zu „I’m All About The Dusk“ von „Krimh“

Nach Monaten der Isolation und Unruhe liefern Harakiri For The Sky mit ihrem kommenden Album Mӕre wohl den perfekten Soundtrack zu unseren trostlosen Existenzen. Obwohl die österreichischen Pioniere des Post Black Metals nun gezwungen sind, auf Grund von covidbedingten Lieferschwierigkeiten das Release auf den 19. Februar zu verschieben, können sie heute einen weiteren Clip aus den Gefilden ihres fünften Studiowerks präsentieren: Der renommierte Session Schlagzeuger Kerim ‚Krimh‚ Lechner (SepticFlesh, ex-Behemoth) liefert einen spektakulären Pro Shot der Drum-Aufnahmen des neuen Tracks I´m All About The Dusk, den ihr hier sehen könnt:

Quelle: AOP Records