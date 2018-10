Sie sind zurück! Hate Squad werden am 7. Dezember ihr neues Album Reborn From Ashes bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Album wurde von Eike O. Freese in den Hamburger Chameleon Studios produziert, gemischt und gemastert. Hiko Kramer hat das Coverartwork gestaltet.

Lasst euch vom Coverartwork jedoch nichts vormachen: Reborn From Ashes ist ein wahres Monster – und genau die massive Hassbombe, die alle Hate Squad Anhänger weltweit in den letzten Jahren herbeigesehnt haben!

Das Album wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich sein.

Hate Squad – Reborn From Ashes

1. Against All Odds

2. Death List

3. Amok

4. Reborn From Ashes

5. Retaliation Promise

6. Until I Die

7. Regain The Strength

8. Know Your Enemy

9. Hate Factory

10. 2 Miles Behind Enemy Lines

11. Fuck Cancer!

Hate Squad Live

03.11.2018 DE Hannover – Béi Chéz Heinz (Hannover Metal Fest)

24.-28.08.2019 ES Palma De Mallorca – Full Metal Cruise

http://hatesquad.com

https://www.facebook.com/hatesquad

https://twitter.com/hate_squad

https://www.youtube.com/channel/UCc9FIiHRjMMC7Mb23FSQebQ

(Archive: https://www.youtube.com/user/pzyco72)

https://www.instagram.com/hate_squad_thrash

https://spoti.fi/2DLDyYq

