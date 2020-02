Heavy Psych Sounds: erste Auflage in der Schweiz angekündigt

Das Heavy Psych Sounds Fest kommt in die Schweiz!

Diesen Sommer live mit Elder, Black Rainbows, Ecstatic Vision & vielen mehr!

Nach der erfolggekrönten Heavy Psych Sounds Festival-Reihe durch Europa, folgt nun – zum ersten Mal in der Geschichte des italienischen Kult Labels – die erste HPS Fest Edition in der Schweiz!

Das Label zählt heutzutage nicht nur zu DER Platten-Adresse für alle Stoner, Psychedelic Rock, Heavy Sounds und Doom- Liebhaber, mit mittlerweile Festival Locations in Italien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Belgien bis hin in die Staaten, hat sich Heavy Psych Sounds als wichtige Live und Booking Institution etabliert. Heute gab Heavy Psych Sounds die hochkarätigen Acts für ihre erste Schweizer Festival Edition bekannt, und gehen hier direkt mit einem Paukenschlag raus der jedes Stoner und Heavy Sounds- Herz höher schlagen lassen wird: Am 05. + 06.06.2020 werden sich Bands wie Elder, Black Rainbows, Duel, Ecstatic Vision und viele weitere die Ehre im Gaswerk in Winterthur geben, Tickets sind ab sofort hier verfügbar!

Zuvor zieht die HPS Fest- Karawane im März 2020 noch durch folgende Städte, mit niemand geringeren als Mondo Generator, Black Rainbows, Giöbia, Dead Witches & vielen weiteren:

05.03.2020 FR – Paris / Glazart

06.03.2020 BE – Antwerp / Trix

07.03.2020 UK – London / Underworld

08.03.2020 NL – Deventer / Burgerweeshuis

Weitere Infos, Tickets & News auf:

www.heavypsychsounds.com/fests.htm#hps-fests-2020

www.heavypsychsounds.com

www.facebook.com/HEAVYPSYCHSOUNDS