Reis Against The Spülmachine – Die fitteste Band der Welt am 02.02.2020 in der Kieler Pumpe

Event: Die fitteste Band der Welt 2020

Headliner: Reis Against The Spülmachine

Support: keinen

Ort: Roter Salon der „Die Pumpe e.V.“, Haßstraße 22, 24103 Kiel

Datum: 02.02.2020

Kosten: 16,50 € plus Gebühren, Abendkasse 18,00 €

Genre: Comedy / Musik-Coverett

Links: www.reisagainstthespuelmachine.de

www.facebook.com/reisagainstthespuelmachine

Es muss nicht immer Metal sein…

Reis Against The Spülmachine sind stark aufstiegsgefährdet. Das Musik-Comedy-Duo Onkel Hanke und Philipp Kasburg hat schon etliche regionale Songslams gewonnen. Bundesligareif wurde ihre Karriere nach NightWash Auftritten und Touren mit dem Die Ärzte Biografen Stefan Üblacker (Das Buch Ä). Seit 2018 steht nun auch der Pokal für den Sieg des NDR Comedy Contest sauber poliert im Trophäenregal. Ein Lachmarathon aus Liedparodien, die einfach nur Spaß machen. Musik-Coverett vom Feinsten. Mit ihrem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel tourten die beiden durch die gesamte Republik und traten auch schon mehrfach auf Festivals auf. Im letzten Jahr unter anderem beim Open Flair Festival, Burg Herzberg Festival, Rock Am Beckenrand, Hamburger Rockspektakel oder dem Werner-Rennen in Hartenholm.

An diese Erfolge anknüpfen will das neue Programm Die Fitteste Band Der Welt.

Nachdem im Vorverkauf schon über 100 Karten verkauft wurden, beschlossen die beiden kurzerhand die Bestuhlung wegzulassen. So hatten alle Besucher ausreichend Platz und es konnten noch Gäste über die Abendkasse Einlass finden. Ohne Aufwärmphase sprinten sie pünktlich um 20 Uhr auf die Bühne des Roten Salon im Keller des Kulturvereins Die Pumpe in Kiel und entzünden sofort ein olympisches Feuer.

Der erste Teil beginnt mit einem Mitgrölsong. Nah Neh Nah von Vaya Con Dios wird umgetextet. Es folgt unter anderem Achim Reichel und einer der Höhepunkte: Rammstein. Aus Du Hast wird Du Haftpflicht…. Natürlich darf auch die Pyroshow nicht fehlen. Mit einer Wunderkerze wird die feuerspeiende Armbrust simuliert. Simon and Garfunkel rettet in Berlin mit einem Smoothie die Welt, The Boxer wird völlig krank und bekommt Scheißerei.

Aber es wird nicht nur sinnlos geblödelt. Im nächsten Block geht es um ein gesellschaftspolitisches Problem, um Discounter. Da ist man Von Kopf Bis Fuss Bei Lidl Angestellt (Marlene Dietrich), wandelt auf der Penny Lane (The Beatles) oder erledigt Einkäufe In The Netto (Elvis Presley). Natürlich wird auch darauf hingewiesen: Ladendiebstahl Lohnt Sich Nicht My Darling (Siw Malmkvist). Aber auch Zalando und Amazon bekommen Kritik ab. Schließlich zahlen sie nur den Tariflohn von Sansibar.

Vor dem Ende des ersten Blocks darf sich die Aktion Seebrücke Kiel vorstellen. Sie weisen auf ihren kommenden Aktionstag am 8. Februar hin. Seenotrettung kann und darf nicht kriminell sein. Neben dem Merch-Stand im hinteren Teil des Saals haben sie auch einen Infostand.

Bevor es nach 55 Minuten in die Pause geht, kommt noch ein Song über Jackie Chan. Alle Melodien sind von Abba geklaut. Das Pausensignal ertönt natürlich mit Mama Bier Auf…

Neben dem Merch finden Tickets zum Vorzugspreis für Das Rückspiel am 25.02.2021 reißenden Absatz. Die beiden stehen geduldig hinter den Tischen und gönnen sich keine Pause. Die dritte Halbzeit findet jetzt schon statt.

Zwanzig Minuten später geht es weiter. A cappella mitten im Publikum auf dem Weg zur Bühne. Nur keine Zeit verlieren.

Natürlich geht es bei den beiden auch nicht ohne Sponsoring. Ihre Trainingsanzüge würden von einem ortsansässigen Handwerker mit einer hochwertigen 90er Jahre Beflockung versehen. Passend dazu folgen natürlich auch Songs. Flies Mal Das Bad und In Islamad Gibt’s Kein Zweikomponentenkleber sorgen für Stimmung.

Weiter Stimmung gibt es auch mit der Neuvertextung von Klaus Lage. 1000 mal berührt. Hast du saufen mal probiert? Bei mir hat´s immer funktioniert…

Natürlich darf das Obst nicht fehlen, wenn es diesmal auch nur kurz ausfällt. Frei nach Lionel Litschie Ich Brauch Ne Kiwi Am Sonntag Morgen und der Klassiker über die Passionsfrucht, der Maracuja. Natürlich werden auch die aktuellen Künstlerkollegen auf die Schippe genommen. Bei Revolverhelds Lass Das Licht An beordert Onkel Hanke Fotografen und Handyfilmer auf die Bühne. Das Publikum sorgt mit den Taschenlampen für die notwendige Stimmung. Zu Melodien der Kelly Family wird das Thema Rocker aufgenommen, Mit Mozart geht es den Bach runter, Titelmelodien werden auf Becks (Flasche) gespielt. Schon ist die Überleitung da: Bier Ist Das Geilste Getränk Auf Der Welt. Nach Häppy New Bier steht fest: Ich Möchte Heute Nicht Zur Arbeit Gehen. Das ehemalige Kinderlied plädiert zum Schienenersatzverkehr und fordert „Wir wollen lieber in den Heide Park oder zum Wellness“. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Natürlich nicht ohne You Fight For Your Reis – Basmati. Was für ein Timing. Um 22:22 Uhr geht es in die Nachspielzeit. Da wird dann noch mal gemeinsam der Makkaroni getanzt. Knocking At Hermanns Door oder Penne Werden Im Topf Gegart frei nach Herbert… Ach ja, Viva Lasagne (Elvis Presley).

Bisher noch kein einziger Die Ärzte Titel, ich geh´schon auf Entzug. Auch das Publikum fordert Schrei Nach Liebe. Die zweite Zugabe ruft Stefan Üblacker mit seiner Lesung und Die Ärzte Story wieder in die Erinnerung. 22.37 Uhr: Ende. Ups, wie schnell ging das denn wieder um?

Machten sich Reis Against The Spülmachine in ihrem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel bereits für gesunde Ernährung stark, so lädt Die Fitteste Band Der Welt normalerweise nun auch zu körperlicher Betätigung ein. Und zwar am Folgetag jedes Konzertes: „Jeden Abend wird die Show gerockt – Und dann am nächsten Morgen losgejoggt!“ Die beiden freuen sich über ortskundige Mitläufer/Innen. Uhrzeit und Treffpunkt werden auf den Konzerten bekannt gegeben. Dies fällt diesmal aus. Die beiden wollen schnellstmöglich nach Hause. Die bekennenden NFL-Fans haben noch eine lange Super-Bowl-Nacht vor sich…

Es ist noch Zeit für ein gemeinsames Foto auf der Bühne und dann bauen die beiden in Windeseile ab. Danke für dieses tolle Hinspiel. Wir sehen uns spätestens zum Rückspiel in 2021 wieder!