Heavysaurus am 02.07.2022 am Südstrand beim „Wochenende an der Jade“ in Wilhelmshaven

Eventname: Wochenende an der Jade

Band: Heavysaurus

Ort: Südstrand, Wilhelmshaven

Datum: 02.07.2022

Kosten: Kostenlos

Genre: Hardrock, Rock, Heavy Metal

Veranstalter: Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.wochenendeanderjade.de

Auf der Südstrandbühne hat das Radio 21 ein buntes Billing für den heutigen dritten Tag beim Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven zusammengestellt. Neben den vielen Schiffen, verschiedenen Bühnen, Fahrgeschäften und weiterem bunten Rahmenprogramm bringt das Radio rockige Klänge an den Jadebusen. Uns zieht es heute gezielt zum späten Nachmittag an die Südstrandbühne, auf der Heavysaurus eine urzeitliche Kinderparty gegen 17:30 Uhr starten wollen. Vorab führt der gut gelaunte Moderator ein Kinderquiz mit eingespielten Songs durch. Jeweils nach wenigen Sekunden wussten die Kleinsten, welche Titel aus den Boxen dringen und bekommen dafür was Süßes zur Belohnung.