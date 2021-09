Heilung: bringen Met und Bier in limitierter Auflage heraus

Die schillernde Weltmusikband Heilung ist stolz darauf, ihren eigens kreierten Met und ihr Bier in limitierter Auflage vorzustellen! Die speziell entwickelten Gebräue sind ab sofort hier erhältlich.

Heilungs Kommentar:

„Es ist Zeit zu schlemmen! Wir wünschen euch allen ein angenehmes Äquinoktium (Tag-und-Nacht-Gleiche), die Zeit, in der wir ernten, was wir gesät haben und die Früchte der Ernte genießen. In diesem Jahr haben wir eine besondere Art von Ernte, die wir mit Ihnen teilen möchten: Unsere allererste Charge unserer eigenen Alu und Mjødr. Die Idee, ein Bier und einen Met zu kreieren, hat uns schon immer gefallen, und dank unserer lieben Mitarbeiter von Doomstar Bookings wurde das Ganze dieses Jahr in die Tat umgesetzt. Die Wahl der Brauereien fiel auf eine der ältesten dänischen Met-Brauereien, Mjødgård, und die renommierte niederländische Bierbrauerei Nevel Wild Ales. Bitte beachtet: Es handelt sich keineswegs um ein billiges Massenprodukt mit einem Bandlogo oben drauf, sondern um etwas, das wir seit geraumer Zeit nach unserem eigenen Geschmack entwickelt und mit viel Liebe hergestellt haben, wie alles, was wir tun. Skååååååål!“

Doomstar Bookings kommentiert die Zusammenarbeit:

„Doomstar Bookings ist mächtig stolz darauf, ein Projekt vorzustellen, das zwei unserer Leidenschaften vereint: Musik und leckere Durstlöscher! Als wir Ende 2019 gemeinsam mit Heilung auf Tour waren, kam die Idee auf, ein Heilung-Bier zu kreieren. Diese Idee hat sich verselbstständigt und zwei wunderbare Produkte hervorgebracht, das Heilung-Bier namens Alu und den Heilung-Met namens Mjøðr, die jeweils von dem niederländischen (preisgekrönten) Bierexperten Nevel und der renommierten dänischen Met-Manufaktur Mjødgård Bryggeri kreiert wurden. Beide haben ein exzellentes alkoholisches Getränk kreiert, das voll und ganz den Geschmackswünschen des Künstlers und seinem historischen Image entspricht. Eine begrenzte Menge von 3500 75 CL-Flaschen dieses mit Kräutern versetzten Saison-Tripel-Biers und 1100 70 CL-Flaschen des mit Kräutern versetzten Honigweins werden zum Äquinoktium (Tag-und-Nacht-Gleiche) über unsere Partner bei Spirits for Rock auf den Markt kommen. Wir hoffen, dass Ihr nach dem Genuss dieses verstärkten Geschmackserlebnisses spirituell werden können!“

Mead-Entwickler Mjødgård kommentiert:

„Mjødgård entwickelt Met aus Leidenschaft. Wir blicken zurück in die Vergangenheit, um uns inspirieren zu lassen, und wir wollen zeigen, dass Met modern und nach wie vor ein luxuriöses Getränk ist. Die Herstellung von Heilung-Met mit der historischen und natürlichen Inspiration der Band ist ganz im Sinne von Mjødgård. Um die Essenz von Heilung mit unserem modernen Met zu verbinden, mussten wir als Hauptgewürz Wiesensüß verwenden, dessen Wurzeln bis in die Bronzezeit zurückreichen, kombiniert mit Hanf, der eine jahrtausendealte Geschichte hat. Die Natur ist unsere wichtigste Quelle, weshalb unsere Zutaten alle aus der Region stammen. Wir möchten die Erhaltung der biologischen Vielfalt unterstützen. Wir sind daher sehr stolz darauf, einen Met zu präsentieren, der eine Brücke zwischen der Welt der Vergangenheit und der Gegenwart schlägt.“

Bierentwickler Nevel kommentiert:

„Ja, das ist richtig! Wir wurden gebeten, für eine Neofolk-Band zu brauen! Doomstar Bookings trat an uns heran und fragte, ob wir ein traditionelles skandinavisches Bier für Heilung brauen wollten, eine Band, die dafür bekannt ist, traditionelle skandinavische Musik wiederzubeleben. Da konnten wir nicht nein sagen. Wir fühlen uns sehr geehrt, mit diesen erstaunlichen Künstlern zusammenzuarbeiten, und wir sind sehr stolz auf das Ergebnis. Alu sollte ein Publikumsliebling sein, und wir wussten, dass die Band gerne belgische Klassiker trinkt. Sie entschieden sich dafür, dass wir mit historischen Kräutern und Zutaten arbeiten sollten. Für dieses Bier verwendeten wir eine traditionelle skandinavische Kräutermischung (u. a. mit wilder Sumpfmyrte und Mädesüß), wir fügten karamellisierten Honig von Imker Stevns hinzu und wir verwendeten eine traditionelle belgische Saisonhefe. Das Ergebnis ist ein blumiges, durstlöschendes und süffiges Bier. Dieses Bier ist anders als das, was Sie gewohnt sind, zumal wir zum ersten Mal nicht unsere eigene Hauskultur verwenden. Wir wollten mehr Raum für die skandinavische Geschichte schaffen.

