Rage: feiern mit „Resurrection Day“ historischen Chartentry

Das neue Rage Album Resurrection Day ist auf Platz 14 in die offiziellen deutschen Album Charts eingestiegen! Das ist die beste Platzierung in der bisherigen Karriere der Band!

Die Freude der Fans war riesengroß, als Rage-Frontmann Peavy Wagner im Sommer 2020 die neue Besetzung seiner Band mit gleich zwei Gitarristen vorstellte und damit die Rückkehr zur personellen Konstellation von Klassikern wie Black In Mind oder End Of All Days bekannt gab. Nach dem Ausstieg von Marcos Rodriguez im zurückliegenden Jahr konnten zunächst Stefan Weber (Ex-Axxis) und nur wenige Wochen später auch Jean Bormann (Angel Inc, Rage & Ruins) verpflichtet werden. Vierter im Bunde ist Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos, der schon seit 2015 zu Rage gehört. Erstmals in Bild und Ton zu sehen war die aktuelle Besetzung im Videoclip zu The Price Of War 2.0, einer Neuauflage des Songs von Black In Mind, die seit Juni 2020 auf allen wichtigen Online-Kanälen zu finden ist. Direkt anschließend begann das Quartett die Arbeit am brandneuen Album Resurrection Day, das am 17. September 2021 über Steamhammer/SPV als CD-Digipack, Vinyl-Doppelalbum und digitaler Download in den Handel kam.

„Ich bin überrascht, wie schnell sich das neue Line-Up als homogenes Team gefunden hat und wie positiv die individuellen Talente jedes einzelnen Bandmitgliedes zum Tragen kommen“, blickt Wagner auf eine hochkreative Produktionsphase zurück und erklärt angesichts der neuen Scheibe: „Ich habe den Eindruck, dass unser Sound einerseits zwar immer noch Rage-typisch ist, andererseits aber eine junge Frische hinzugewonnen hat.“

Rage – Line-Up:

Peavy Wagner (Gesang, Bass)

Vassilios Maniatopoulos (Schlagzeug)

Stefan Weber (Gitarre)

Jean Bormann (Gitarre)

Hier gehts zu unserem Review von Resurrection Day:

Rage live 2021 :

18.09. Gelsenkirchen – Rock Hard One Day Festival

17.10. CH-Romanshorn/Bodensee – Swiss Rock Cruise

12.11. CH-Sarnen – UrRock Musik Festival

23.11. München – Backstage

27.11. Rostock – Zwischenbau

28.11. Berlin – Nuke Club

03.12. Mannheim – 7er Club

06.12. Regensburg – Airport Eventhalle

08.12. Stuttgart – Universum

09.12. Siegburg – Kubana

10.12. Nürnberg – Z-Bau

12.12. Essen – Turock

Tour Agentur: http://www.luckybob.de/