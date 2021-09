Måneskin: spielen am 24.02.2022 in der Halle 622 Zürich

Mit ihrem rauen, energiegeladenen Sound bringen Måneskin den Rock’n’Roll zurück an die Spitze der Charts. Die erst zwanzigjährigen Musiker:innen Victoria (Bassistin), Damiano (Sänger), Thomas (Gitarrist) und Ethan (Schlagzeuger) begannen 2015 als Straßenmusiker in Rom und erobern heute die Welt als eine der beliebtesten Rockbands der neuen Generation.

Måneskin haben insgesamt über 3,4 Milliarden Streams und mehr als 43 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Ihre Alben Il Ballo Della Vita (2018) und Teatro D’ira – Vol. I (2021) feierten bemerkenswerte Erfolge und ermöglichten der Band ausverkaufte Tourneen durch Italien und ganz Europa. 2021 gewann Måneskin das 71. Sanremo Music Festival mit ihrem Song Zitti E Buoni und vertat Italien am Eurovision Song Contest in Rotterdam, wo sie den ersten Platz belegten. Es folgten unzählige Auszeichnungen und noch nie dagewesene Rekorde. Auf ihrer Loud Kids On Tour 2022 spielt die Band nun 16 Shows in ganz Europa – für viele Fans die Möglichkeit, die Band endlich live zu erleben.

Måneskin – Loud Kids On Tour

24.02.2022 – Halle 622 Zürich

Einlass: 18:30 Uhr | Show: 20:00 Uhr

Stehplatz: CHF 73

Sitzplatz: CHF 88

Vorverkaufsstart: 30.09.2021, 12:00 Uhr

ticketcorner.ch