Helloween: arbeiten mit Incedium für Comicbuch und Action-Figuren zusammen

Kürbisfans vereinigt euch! Helloween und Incendium schließen sich für die Veröffentlichung von Seekers Of The Seven Keys zusammen – einem übernatürlichen Horror-Fantasy-Comic-Buch mit ikonischer Besetzung von Charakteren, die auf den Album-Artworks der legendären deutschen Heavy-Metal-Band und Melodic-Speed-Metal-Pioniere dargestellt sind. Incendium freut sich außerdem, eine Reihe von Helloween-Action-Figuren zum Sammeln anzukündigen, die von den Cover-Artworks und den Texten der Band inspiriert sind: The Keeper Of The Seven Keys, The Witch und Jack O. Lantern.

Seekers Of The Seven Keys wurde unter Incendiums musikfokussiertem Opus-Verlag veröffentlicht und wurde von niemand Geringerem als Horrormeister und Schriftsteller Joe Harris (Creepy, The X-Files, Rockstars) sowie dem Grafikkünstler Axel Medellin (Hoax Hunters, Elephantman) erstellt und enthält das Cover-Artwork von Santi Casas.

In Seekers Of The Seven Keys sind die mystischen sieben Schlüssel verloren gegangen und der Keeper will sie zurück. Aber er ist nicht der Einzige, der auf der Suche ist. Als jugendliche Geschwister über die Aufgabe stolpern, begeben sie sich auf ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer im Stil der 80er-Jahre, gespickt mit Horrorsymbolen, kampfeslustigen Charakteren und dem von der Band bekannten Humor.

Helloween-Gitarrist Michael Weikath sagt: „Offensichtlich ist Dr. Stein nicht der Einzige, der sich lustige Kreaturen ausdenken kann. Wir freuen uns, dass die Charaktere aus dem Helloween-Universum endlich zum Leben erwachen! Das Team von Incendium hat großartige Arbeit geleistet und ein aufregendes neues Comic-Abenteuer geschaffen. Wie wir in Dr. Stein sagen: And their time is right!“

Llexi Leon, CEO von Incendium fügt hinzu: „Helloweens ausgefallener Comic, inspiriert von ihrer epischen Musik, verbindet die Lieblingscharaktere der Fans mit skurriler Fantasie – und einer gesunden Portion Heavy Metal! Da sie einer der großen Innovatoren des Genres sind, war es eine Freude, den Grundstein für eine völlig neue Erzählung mit ihrem Katalog, insbesondere mit der Seven Keys-Saga, zu legen, der langjährige Fans und Halloween-Horror-Liebhaber gleichermaßen begeistern wird!”

Das Comic-Debüt folgt auf die kürzlich erschienene Veröffentlichung von Helloweens selbst betiteltem Album, das weltweit an die Spitze der Charts geklettert ist. Das Album erinnert an alle Epochen der Bandgeschichte und vereint ihre drei Sänger Michael Kiske, Andi Deris und Kai Hansen. Das sechzehnte Studioalbum der Band wurde im Juni auf Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Die erste gedruckte Ausgabe von Seekers Of The Seven Keys wird als limitiertes Sammelcomicbuch im Prestige-Format mit Kartoneinbänden, Spezialfolienbehandlungen, Hochglanzseiten und individueller Nummerierung erscheinen. Die Erstauflage des Comics ist auf 2.000 Exemplare für 19,95 $ limitiert und kann HIER bestellt werden. Es ist ab sofort bestellbar und wird bis zum 31. Oktober 2021 ausgeliefert. Die Action-Figuren The Keeper Of The Seven Keys, The Witch und Jack O. Lantern können für 29,95 $ vorbestellt werden, der Versand folgt im Frühjahr 2022.

Andere hochkarätige Projekte unter Incendiums musikfokussiertem Opus-Verlag umfassen die grafische Anthologie-Reihe von Evanescences Echoes From The Void, die Comicbuchreihe Dark Messiah von Disturbed, die Crystal Planet-Reihe von Joe Satriani, die The Phantom Tomorrow-Reihe von Black Veil Brides, Exodus‚ Tales Of The Damned-Reihe, die Maledictus Athenaeum-Reihe von Cradle Of Filth und mehr. Incendium veröffentlicht Actionfiguren zum Sammeln für jedes Projekt, das mit den Bands und ihren Comic-Geschichten zu tun hat.