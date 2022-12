Helloween: bringen den „Seven Keys Pumpkin Spiced Gin“ auf den Markt

Helloween machen nichts halbherzig und bleiben ihrem Motto „immer mit vollem Einsatz“ treu. Und genauso war es, als es darum ging, ein einzigartiges Getränk für ihre Fans zu kreieren. Bei der Suche nach einem geeigneten Partner für ihren Gin, sind Brands For Fans der richtige Ansprechpartner um ihre Vision umzusetzen.

„Ich selbst liebe Gin und die Zusammenarbeit mit Brands For Fans war nicht nur etwas Neues, sondern auch sehr aufregend. Wir hatten die Möglichkeit, unseren eigenen Gin zu entwickeln und das Resultat ist mein neues Lieblingsgetränk geworden! Und noch schöner ist die Tatsache, dass wir dieses außergewöhnliche, mit einer Kürbisnote veredelte Geschmackserlebnis, mit unseren Fans teilen können!“, kommentiert Andi Deris.

Mit dem Pumpkins United Line Up – bestehend aus 7 Helloweenern – schaffte es die Band, sich mit ihrem letzten Album Helloween an die Spitze der Charts zu katapultieren. Sowohl in Deutschland als auch in Spanien erreichten sie die Nummer 1, sowie weltweit in 10 weiteren Ländern Top 10 Positionen. Ein riesiger Erfolg, und trotzdem sind die Helloween Alben Keeper Of The Seven Keys Part 1 & Part 2 noch immer der Maßstab schlechthin. Und hier schließt sich der Kreis: Die Nummer Sieben und die Schlüssel ziehen sich seit mehr als 30 Jahren durch die Erfolgsgeschichte der Band und so war die Namensgebung für den Gin offensichtlich, unabhängig davon, dass dies ein spektakulärer Name für den Gin ist!

Nach dem Comeback des Gins in den 80er Jahren stiegen Nachfrage und Interesse in den 2000ern exponentiell und der Markt wurde mit traditionellen Gins überflutet. Die wenigen pumpkin spiced Gins die es auf dem Markt gibt sind eher unauffällig, der Seven Keys Pumpkin Spiced Gin jedoch kommt mit einem einzigartigen, starken und faszinierenden Geschmacksprofil daher.

Das Label mit der Aufschrift „Seven Keys…“ ist eine Hommage an die Hit Alben Keeper Of The Seven Keys“. Um es noch kreativer zu gestalten, wurden Art Deco Elemente in den starken Farben orange, schwarz und weiß verwendet.

Helloween – Seven Keys Pumpkin Spiced Gin ist exklusiv zu beziehen über den Brands For Fans Web Shop https://brandsforfans.com/de/produkt/helloween-seven-keys-pumpkin-spiced-gin/.