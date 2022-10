Helloween: diverse Vinyl-Neuauflagen ab sofort erhältlich

Das Warten hat ein Ende! Diverse Helloween-Backkatalogalben, aber auch ein paar neue Varianten ihres selbst betitelten, kürzlich in Tschechien mit Gold ausgezeichneten 2021er Werks sind via Atomic Fire erschienen und können hier direkt bestellt werden: https://www.atomicfire-records.com/brand/2315.

Des Weiteren haben die Kürbisse ihre Rückkehr auf die Bühnen Nordamerikas für Mai/Juni 2023 angekündigt, welche im Rahmen ihrer aktuellen United Forces-Welttournee mit Hammerfall stattfinden wird: 13 Shows umfassend, wird jener Reiseabschnitt in Dallas, TX beginnen und in San Francisco, CA ein Ende finden. Dabei wird das Septett selbstverständlich auch sein aktuelles Nr.-1-Album mit im Gepäck haben und die Setlist wird die Träume ihrer Anhängerschaft mit Sicherheit erfüllen: neue Killersongs, Fanlieblinge und allseits beliebte Klassiker, gekrönt von Schätzen, die es von der Supergroup in dieser Besetzung bislang noch nicht zu hören gegeben hat.

Sänger Andi Deris kommentiert: „Wir freuen uns riesig, wieder über den Teich zu kommen und endlich unsere neue Platte gebührend mit unseren Fans in den USA und Kanada feiern zu können!“

Seid dabei und sichert euch direkt Tickets für die ultimative Helloween-Party!

United Forces – Info & Tickets: www.helloween.org / https://bit.ly/2E1KcHE

w/ Hammerfall

02.10.2022 AR Buenos Aires – Estadio Luna Park

04.10.2022 CL Santiago de Chile – Movistar Arena

06.10.2022 BR Ribeirão Preto – Arena Eurobike

08.10.2022 BR São Paulo – Espaço Unimed *Ausverkauft*

09.10.2022 BR São Paulo – Espaço Unimed

—

13.10.2022 BG Sofia – Arena Armeec

09.12.2022 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

11.12.2022 DE Kempten – bigBOX

13.12.2022 CH Zürich – The Hall

— — —

03.02.2023 ES Barcelona – Sant Jordi Club

04.02.2023 ES Madrid – WiZink Center

28.04.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

29.04.2023 SE Göteborg – Partille Arena

01.05.2023 FI Helsinki – Black Box

02.05.2023 EE Tallinn – Noblessneri Valukoda

05.05.2023 DE Bochum – RuhrCongress

06.05.2023 DE Hamburg – Sporthalle

—

13.06.2023 US Dallas, TX – The Factory in Deep Ellum *NEU*

16.06.2023 US St. Petersburg, FL – Jannus Live *NEU*

18.06.2023 US Silver Spring, MD – The Fillmore *NEU*

20.06.2023 US New York, NY – Terminal 5 *NEU*

21.06.2023 US Worcester, MA – The Palladium *NEU*

23.06.2023 CA Toronto, ON – History *NEU*

24.06.2023 US Royal Oak MI – Royal Oak Music Theatre *NEU*

26.06.2023 US Chicago, IL – The Riviera Theatre *NEU*

27.06.2023 US Minneapolis, MN – The Fillmore *NEU*

30.06.2023 US Denver, CO – Ogden Theatre *NEU*

01.06.2023 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl *NEU*

02.06.2023 US Los Angeles, CA – YouTube Theater *NEU*

03.06.2023 US San Francisco, CA – The Warfield Theatre *NEU*

—

23.06.2023 ES Cartagena – Rock Imperium Festival* *NEU*

*ohne Hammerfall

Helloween sind:

Michael Kiske – Gesang

Andi Deris – Gesang

Kai Hansen – Gitarre, Gesang

Michael Weikath – Gitarre

Sascha Gerstner – Gitarre

Markus Grosskopf – Bass

Daniel Löble – Schlagzeug

