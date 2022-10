Slipknot: haben ihr neues Album „The End, So Far“ veröffentlicht

Wenn Slipknot ihre ungebremste Energie entfalten, steht danach erst einmal gar nichts mehr – zuletzt eindrucksvoll zu beobachten beim ersten Knotfest Germany (Konzertbericht hier). Wenn sie dann auch noch ein ganz neues Album in die Welt entlassen wird, ist endgültig Ende Gelände: The End, So Far lautet der Titel des neuen, insgesamt siebten Werkes der Grammy- ausgezeichneten Metal-Ikonen aus Iowa, das bei allen Streamingdiensten erhältlich ist. Weitere Formate wie eine Limited Edition Vinyl, CDs, Kassetten und physische Pakete können über www.slipknot1.com erworben werden.

The End, So Far wurde von Slipknot und Joe Barresi produziert und enthält die Singles The Dying Song (Time To Sing), Yen – beide begleitet von gewohnt bildgewaltigen Musikvideos unter der Regie von Slipknots M. Shawn „clown“ Crahan – sowie The Chapeltown Rag, mit dem die Band im Herbst 2021 ihre überraschende Rückkehr gefeiert und den neuen Albumzyklus eingeläutet hatte. Unglaublich populär und zugleich zutiefst rätselhaft, beschreiten Slipknot immer wieder kompromisslos neue Wege, um den Geltungsbereich von Rockmusik neu zu definieren und weiterzuentwickeln. The End, So Far liefert dafür einmal mehr einen eindrucksvollen Beleg.

Bereits die vorab veröffentlichten Songs hatten die Kritiker:innen überzeugt, so schwärmte die Los Angeles Times, „die Gang-Refrains von The Dying Song (Time To Sing) und The Chapeltown Rag werden die Fans beim Knotfest elektrisieren“, The Fader zeigte sich beeindruckt, wie die neue Musik einmal mehr „alles niederreißt“ und prognostiziert: „Es fühlt sich eher so an, als ob sie sich schlicht von einem Kapitel verabschieden… um die kommenden Jahrzehnte einzuläuten“. Der Rolling Stone rühmte The Dying Song (Time To Sing) als „knallhartes neuen Klagelied“ und SPIN attestierte, der Song stehe „geradezu idealtypisch für den aktuellen Sound der Band“. „Man spürt förmlich, wie sich die Band zu neuen Höhen antreibt“, schrieb der NME, und sagte voraus: „Ihre nächste Ära könnte ihre bisher wagemutigste werden.“

Das letzte Album We Are Not Your Kind von Slipknot erschien 2019, fuhr glänzende Kritiken ein und bescherte der Band u.a. ihre die dritte aufeinanderfolgende #1 in den Billboard 200. Ähnlich groß war der Einschlag international, mit #1-Platzierungen in insgesamt 12 Ländern, darunter das UK, Kanada und Australien. In Deutschland erreichte das Werk Platz 2 der Charts.

Slipknot sind aktuell mit der dritten Etappe ihrer Knotfest Roadshow auf Tour durch elf nordamerikanische Städte, Special Guests sind Ice Nine Kills und Crown The Empire. Nach den USA stehen im Dezember Ausgaben des Knotfests in Chile und Brasilien an. Alle Infos zu den kommenden Live-Dates gibt es stets unter www.slipknot1.com.

Hier könnt ihr das Review unseres Time For Metal Chefredakteus Kai R. nachlesen: