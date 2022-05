Helloween:- präsentieren „Best Time“-3D-Roadmovie-Musikvideo mit Gastauftritt von Arch Enemys Alissa White-Gluz

Das letzten Juni erschienene Sensationsalbum Helloween war wahrscheinlich die Metal-News 2021! Die Presse jubelte atemlos: „Kunststück“, „Heilung“ und „65-minütiges Freudenfest“ – und die Fans – nach jahrelangem Traum von der siebenköpfigen Konstellation mit drei Weltklassesängern – katapultierten das Werk auf #1 in Deutschland und Spanien, in die Top-5 sieben weiterer Länder und weltweit stattliche 15 Mal unter die besten 15 der Albumcharts. Es herrscht Einigkeit: Die zwölf Tracks bilden ein eigenes Genre-Universum, das die Konkurrenz auch nach mehr als 35 Jahren Bandgeschichte noch lässig hinter sich lässt.

https://www.youtube.com/watch?v=UoHtkR7SEB0





Diesen Erfolg, der speziell in diesen Zeiten nicht selbstverständlich ist, wollen Helloween natürlich mit ihren Fans feiern. Deshalb kommt Best Time als der Partysong des Longplayers – mit über vier Millionen Spotify-Abrufen zudem meistgestreamter Albumtrack – mit jeder Menge Hoffnung und Optimismus auf der Laderampe:



„Yesterday is history, tomorrow is a mystery

I will have the best time of my life

Yes, I know I’m gonna be alright

I’m feeling better in the neon light“



Die sonnig-straighte Hymne von Sascha Gerstner und Andi Deris lässt gute Zeiten wieder aufleben und sorgt mit treibenden Gitarren und Frontmännern in absoluter Höchstform für dreieinhalb Minuten beste Laune. Über das Songwriting von Best Time verrät Gerstner: „Ich hatte für den Track diesen ‚80s-Neo-Noir-Vibe‘ im Kopf. Das Riff war ursprünglich ein Synth-Riff, das wir später für Gitarren arrangiert haben. Die Zeile ‚I will have the best time of my life‘ kam mir ganz spontan in den Sinn, weil da dieses starke Gefühl war, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und im JETZT zu leben! Andi war von der Songidee und den Gesangslinien im Refrain sofort begeistert und zusammen haben wir den Track dann zu dem gemacht, der er jetzt ist.“



Auch visuell ist die neue Single ein echtes Goodie – unter der Regie von Martin Häusler (u.a. Skyfall) ist ein extrem cooler 3D-Roadmovie entstanden, der die schwierigen Bedingungen vergessen macht: Zwar kommt die komplette Band im Clip nur via Livematerial zum Zug, dafür beehrt aber die kanadische Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz den Turbotrip der beiden Sänger als schauspielerischer Co-Star. O-Ton Alissa: „Nachdem wir schon oft gemeinsam auf Festivals gespielt haben und vor ein paar Jahren ausgiebig zusammen durch Südamerika getourt sind, haben Helloween und ich beschlossen, ein lustiges Video zu drehen, um uns an die guten Zeiten zu erinnern und gleichzeitig viele weitere zu planen!“