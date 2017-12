Die »Pumpkins United World Tour« ist der absolute Hammer! Die News, dass Andi, Michi, Kai, Weiki, Sascha, Markus und Dani eine einzigartige Premiere hinlegen und zusammen auf die Bretter gehen, hat eingeschlagen, wie eine Bombe. Wenn wir mal kurz mit Zahlen angeben dürfen: Die Supertour, deren Konzerte über weite Strecken schon lange vor Tourstart ausverkauft waren, wurde mit 10.000 Fans in Mexico City gefeiert, in São Paulo rockten insgesamt 16.000 Brasilianer, in Santiago de Chile haben 9.000 Zuschauer eingecheckt, in Stuttgart 6.000, in Mailand hatten 8.000 Leute Bock und bei den Mega-Highlights in Prag (12.000 verkaufte Tickets) und in Madrid (mit sage und schreibe 14.000 (!) spanischen Pumpkinheads) ging dann endgültig jede vorhandene Post ab. Und noch immer stehen 2017 ganze drei Shows auf dem Plan, des Weiteren sind bereits fünf Shows der kommenden Japan-Tour ausverkauft! Kein Wunder also, dass die Metalpresse kaum eine andere Band auf dem Titel hat und das weltweit größte Metal-Magazin, Burrn!, den PUMPKINS UNITED unfassbare 41 Seiten gewidmet hat. Für die gesamte Band und weit über 200.000 HELLOWEEN-Maniacs auf dem ganzen Planeten wird diese Welttour auf ewig unvergessen bleiben…

Doch wie wir bereits vor einigen Wochen erfahren haben, teilen sich die PUMPKINS UNITED momentan nicht nur die Livebühne, sondern haben auch zusammen einen exklusiven Song geschrieben und aufgenommen: ‚Pumpkins United‘ fusioniert alles, was diese Band weltbekannt und zum Vorreiter eines eigenen Subgenres gemacht hat – Power-Gitarrenriffs, dreistimmige Gitarrensoli, Doublebass-Gewitter und melodisch-hymnische Refrains, die über allem erhaben sind, performt von allen drei Frontmännern der Bandhistorie! Es geht hier also um das maximale „UNITED-Feeling“ und einen Traum, von dem wohl kaum jemand gedacht hat, dass er jemals wahr werden würde. Das Lyricvideo kann bereits seit dem 13. Oktober angeschaut werden (s. Link unten), außerdem gibt es die Single als Dankeschön an alle Fans für ein Vierteljahrhundert HELLOWEEN-Wahnsinn und jahrzehntelange Treue bereits als FREE DOWNLOAD auf helloween.org.

Heute ist es nun endlich soweit und auch alle Fans der physischen Tonträger dürfen sich freuen, denn ab sofort ist ‚Pumpkins United‘ als 10″-Single verfügbar! Hier entlang: http://nblast.de/HelloweenUnitedNB

Hier gibt’s den Track digital zu kaufen: http://nblast.de/HelloweenDigital

»Pumpkins United World Tour 2017/18«

2017

09.12. E Madrid – Wizink Center

14.12. BG Sofia – Arena Armeec

15.12. RO Bukarest – Romexpo

2018

16.03. J Tokio – EX Theater Roppongi *AUSVERKAUFT*

18.03. J Sapporo – Zepp

21.03. J Osaka – Zepp Bayside *AUSVERKAUFT*

23.03. J Tokio – Zepp *AUSVERKAUFT*

24.03. J Tokio – Zepp *AUSVERKAUFT*

25.03. J Nagoya – Zepp *AUSVERKAUFT*

07.04. RUS Moskau – Stadium

09.04. UA Kiew – Dvorets Sporta

07.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

09.06. FIN Tampere – South Park

22.06. N Halden – Tons of Rock

23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

06.07. E Barcelona – Rock Fest

13.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

25.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

27.07. FIN Kuopio – RockCock

07.09. USA Las Vegas, NV – House of Blues

08.09. USA Los Angeles, CA – Palladium

10.09. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

12.09. CDN Montreal, QC – Metropolis

14.09. USA Worcester, MA – Palladium

15.09. USA New York City, NY – Irving Plaza

22.12. D Hamburg – Sporthalle

Weitere Termine in Arbeit…!

