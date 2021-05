Hellscore: veröffentlichen Video-Single zu „For Whom The Bell Tolls“

Es ist an der Zeit, mal wieder ein wenig über den Tellerrand hinauszublicken, bis hin nach Israel, wo sich der Hellscore Chor den Metallica Klassiker ForWhom The Bell Tolls aus dem 1984er Album Ride The Lightning vorgenommen hat. Hellscore sind ein derzeit 40-köpfiges A-Cappella-Vokalensemble aus weiblichen und männlichen Metalheads, die sich regelmäßig Metalklassiker von u.a. Nightwish, Judas Priest, Slipknot oder Linkin Park vornehmen und diese durch den Fleischwolf drehen. Doch nicht nur das, der Metal-Chor ist auch regelmäßig mit einigen der großen Acts im Studio und war u.a. am Amorphis Album Queen Of Time (2018), am Orphaned Land Album Unsung Prophets & Dead Messiahs (2018), am Ayreon Album Transitus (2020), am aktuellen Therion Album Leviathan (2021) sowie an weiteren Produktionen von Patty Gurdy und Scardust beteiligt.

Die Zusammenarbeit mit Scardust aus Israel kommt natürlich nicht von ungefähr, denn deren Frontfrau Noa Gruman (ex-Somnia, ex-Soul Enema) der Symphonic Progressive Metaller ist auch Gründerin und Chorleiterin von Hellscore. Die Liebe zur Musik wurde Gruman in die Wiege gelegt, denn die Eltern waren beide Musiker, ihre Mutter kam aus der Klassik, der Vater aus dem Rock ’n‘ Roll. Sie selbst studierte Klavier an der Jerusalem Music Academy. Noa Gruman kennt keine Regeln oder Grenzen, nur musikalische Leidenschaft und das macht sich auch im aktuellen Video zu For Whom The Bell Tolls bemerkbar, auch wenn man Corona-bedingt etwas schwächer aufgestellt ist.

Der Hellscore-Metal-Chor besteht unter anderem aus: Adar Elmackias, Alexandra Marcu, Amit Fortus, Atalya Emily Shuorki, Atalya Shourki, Atar Abramson, Baruch Gruman, Carmel Cohen, Chen Balbus, Dafna Wajnberg, Dima Fridrich, Dror Stolarksy, Enav Kedar, Erez Tovi, Guy Moshkovitz, Itai Portugaly, Jonathan Wolf, Kfir Ben Aroia, Kobi Farhi, Leah Marcu, Lior Ben-Shabbat, Neta Ben Harush, Netta Ginat, Nitsan Cohen, Noa Gruman, Ofir Arnon, Ray Livnat, Rinat Gruman, Roee Factor, Shani Gruman, Tali Shahar, Yan Ben Yosef, Yarden Gruman, Yehonatan Cohen, Zohar Ben Haim und Zohar Meir.