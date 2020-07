Helstar: kündigen neue 7″ Single an

Helstar aus den USA werden am 02.10.2020 ihre neue 7″ Single namens Black Wings Of Solitude bei Massacre Records veröffentlichen!

Neben dem Titeltrack enthällt die Single auch ein Cover des Black Sabbath-Songs After All (The Dead).

Black Wings Of Solitude wurde von Martin „Mattes“ Pfeiffer in den Wilhelmshavener Redhead Studios gemischt und von Stefan Kaufmann im Solinger ROXX Studio gemastert.

Für die Gestaltung des Artworks ist John Fossum verantwortlich.

Die 7″ Single wird auch digital erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/blackwingsofsolitude

Helstar – Black Wings Of Solitude

Side A

Black Wings Of Solitude

Side B

After All (The Dead)

Helstar live:

14.11.2020 US Fort Worth, TX – The Rail Club Live (Dallas Powerfest)

