Frontm3n: „Up Close | Live 2020“ erscheint am 04.09.2020

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: Frontm3n!

Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor.

Die weitgehend ausverkaufte Tournee, die Frontm3n mit fast 60 Konzerten von November 2019 bis Februar 2020 bestritten, und die die Band bis nach Neuseeland, Australien, Irland, Schweden, Dänemark und Deutschland führte, fand mit der Aufzeichnung der neuen Live-CD/DVD ihren Höhepunkt. Zwei unvergessliche Abende, aufgezeichnet für die Ewigkeit – die nun am 4. September 2020 als Live-CD/DVD/Blu-ray erscheinen.

Bei den umwerfenden Konzertabenden im Berliner Admiralspalast sowie in Halle (Saale), brillierte das Trio wie selten zuvor und servierte dem begeisterten Publikum mit den beiden fantastischen Special Guests Eric Martin (Mr. BIG) und Nevio Passaro Highlight um Highlight.

Im Winter 2019 ist ein über 2,5-stündiger Konzertfilm entstanden, der – in der DVD- als auch in der Blu-ray-Version – zudem die über 100-minütige Dokumentation Behind The Curtain enthält. Diese Doku bietet als „Zugabe“ viele interessante Interviews sowie einmalige Einblicke in das Backstage-Leben der Frontm3n. Behind The Curtain begleitet die Band dabei von ihrer Gründung 2016 hautnah bis heute.

Up Close | Live 2020 erscheint erneut im Vertrieb von Universal und gleich in vier verschiedenen Varianten: Doppel-DVD, Doppel-CD, Doppel-Blu-ray – und als streng limitierte Limited Deluxe Edition (nur 1.000 Stück weltweit), die alle sechs Scheiben beinhaltet.

Holt euch die drei Ausnahmemusiker mit Up Close | Live 2020 nach Hause und genießt in eurem Wohnzimmer ein „Unplugged“ – Konzert der Extraklasse!

Vorbestellbar ist das neue Album u.a. bereits bei www.stuff-music.de

Tour 2021!

Auf große Deutschland-Tour kommen die drei charmanten Engländer dann wieder ab Januar 2021. Begleitet die Ausnahmemusiker von Frontm3n auf ihrer musikalischen Reise durch die Zeit der 60er und 70er bis hin in die Jetztzeit! Ihr werdet begeistert sein!

Tickets und Infos gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.frontm3n.de

Frontm3n Tourdaten 2021 (wird ständig erweitert):

08.01.2021 Krefeld, Kulturfabrik

10.01.2021 Köln, Gloria Theater

15.01.2021 Osnabrück, Rosenhof

16.01.2021 Schotten, Festhalle

17.01.2021 Ransbach-Baumbach, Stadthalle

20.01.2021 Stuttgart, Theaterhaus

21.01.2021 Günzburg, Forum

22.01.2021 Bensheim, Musiktheater REX

23.01.2021 Arnsberg, Sauerlandtheater

25.01.2021 Hamburg, Schmidts Tivoli (Restkarten)

26.01.2021 Hamburg, Schmidts Tivoli (Zusatzkonzert)

28.01.2021 Heidenheim, Konzerthaus

29.01.2021 Schwäbisch Gmünd, Prediger

30.01.2021 Augsburg, Parktheater

31.01.2021 Kempten, kultBOX

03.02.2021 Hallstadt, Kulturboden

04.02.2021 Kreuztal, Eichener Hamer

05.02.2021 Zirndorf, Erlebe Wigner!

06.02.2021 Magdeburg, AMO Kulturhaus

07.02.2021 Erfurt, Kaisersaal

09.02.2021 Rostock, Stadthalle

10.02.2021 Neubrandenburg, Konzertkirche

11.02.2021 Verden (Aller), Stadthalle

12.02.2021 Buchholz, Empore

13.02.2021 Halle (Saale), Steintor Varieté

14.02.2021 Leipzig, Gewandhaus

28.07.2021 Regensburg, Palazzo Festival

07.08.2021 Saarlouis, Vauban-Insel

13.08.2021 Bad Aibling, Sommerfest Open Air

04.11.2021 Augsburg, Parktheater

05.11.2021 Laupheim, Kulturhaus

06.11.2021 Bietigheim-Bissingen, Kronensaal

07.11.2021 Mannheim, Capitol

11.11.2021 Ansbach, Kammerspiele

12.11.2021 Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen

14.11.2021 Lippstadt, Stadttheater

28.11.2021 Fulda, Orangerie

30.11.2021 Chemnitz, Stadthalle

03.12.2021 Dresden, Alter Schlachthof

06.12.2021 Berlin, Admiralspalast

09.12.2021 Zwickau, Gasometer

10.12.2021 Altenkirchen, Halle

11.12.2021 Friedberg

12.12.2021 Krefeld, Kulturfabrik (Zusatzkonzert)