Belphegor: kündigen neue Termine der „Death Magick Over Europe“ Tour an

Die diabolischen Death Metal Veteranen von Belphegor werden Europa bald wieder heimsuchen. Heute kündigt die Band erste Termine ihrer Death Magick Over Europe Tournee an.

Besondere Gäste dieser Tour werden die Todesmonster Incantation und die Black Metal Band Horna sein. Die Totenrituale beginnen am 4. November in Oslo, Norwegen, im Park Teatret und enden in Graz, Österreich, im Explosiv Club am 29. November.

Heute kündigt die Band weitere Termine auf ihrer Reise durch das europäische Festland an:

12.11. – Kassel (GER) – Goldgrube

25.11. – Oberhausen (GER) – Helvete

26.11. – Wetzikon (CH) – Hall Of Fame

Sänger und Gründungsmitglied Helmuth dazu: „Nach vielen unglücklichen Absagen können Serpent und ich es gar nicht erwarten, wieder auf Tour zu gehen und werden unser neues Live Line-Up in den kommenden Tagen ankündigen. Wir brennen für das, was wir tun und warten – der wahre Kern von Belphegor manifestiert sich schließlich erst auf der Bühne.“

Die Band arbeitet nach wie vor am neuen Album, welches 2021 erscheinen wird.

Death Magick Over Europe Tour 2020

04.11 – Oslo (NOR) – Partkeatret

07.11 – Aalborg (DEN) – Aalborg Metal Fest

09.11 – Copenhagen (DEN) – Pumpehuset

12.11. – Kassel (GER) – Goldgrube *new*

13.11 – Strenice (CZE) – Culture House

14.11 – Bratislava (SVK) – Empty Hell Fest

15.11 – Olomouc (CZE) – S-Klub

17.11 – Zwickau (GER) – Club Seilerstrasse

18.11 – Magdeburg (GER) – Factory

20.11 – Erfurt (GER) – From Hell

21.11 – Wavre (BEL) – Mass Deathruction Fest

22.11 – Nijmegen (NLD) – Doornroosje

24.11 – Apeldoorn (NLD) – Gigant

25.11. – Oberhausen (GER) – Helvete *new*

26.11. – Wetzikon (CH) – Hall Of Fame *new*

27.11 – Aalen (GER) – Rock It

28.11 – Milan (ITA) – Black Winter Fest

29.11 – Graz (AUT) – Explosiv

Belphegor veröffentlichten ihr letztes Studioalbum Totenritual im September 2017, das elfte Werk der Band.

Hört euch Totenritual hier an:

Baphometh: https://www.youtube.com/watch?v=tyDaEXtnYIo

Apophis – Black Dragon: https://www.youtube.com/watch?v=RXT7t2yKAZQ

Weitere Informationen:

www.belphegor.at

www.facebook.com/belphegor/

www.instagram.com/belphegor_official/

www.nuclearblast.de/belphegor